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REGNUM
REGNUM

Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
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РИА Новости

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

РИА Новости06:13
Известия

В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля

Известия06:40
Эхо Москвы

Ослабление рубля является следствием нестабильности мировой экономической конъюнктуры – Песков

Эхо Москвы06:37
URA.Ru

Кремль оценил риски для экономики от падения рубля

URA.Ru06:32
ТАСС

Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью

ТАСС06:50
Lenta.ru

Кремль отреагировал на обвал курса рубля

Lenta.ru06:11
Газета.Ru

Песков объяснил причины падения курса рубля

Газета.Ru05:59

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском06:49
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Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19