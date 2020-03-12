Политика
BFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятием продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
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с чего всё началось
Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.ТАСС04:17
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Песков прокомментировал возможность отмены Парада Победы из-за коронавируса
Московский Комсомолец04:35
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Политика
Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами
Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Политика
Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями
США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
Авто
Land Rover собирается выпустить уменьшенную вариацию Defender
Согласно инсайдерским заявлениям, уменьшенный внедорожник собираются построить на более короткой вариации алюминиевой брендовой архитектуры.
Экономика
Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае
Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
Футбол
«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Политика
Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию
Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
Общество
Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Общество
Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Армия и оружие
Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Общество
Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса
По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
Здоровье
В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек
В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
Здоровье
Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Экономика
АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
Политика
В Минске договорились о разведении сил в Донбассе
Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Общество
Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой
Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Армия и оружие
Турция не пустила в своё воздушное пространство четыре российских бомбардировщика Су-34 и самолёт Минобороны РФ
Турция не стала пускать в воздушное пространство страны российские бомбардировщики Су-34.