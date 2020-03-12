Политика

BFM.ruBFM.ruКремль оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

Возможность отмены парада Победы 9 мая из-за распространения коронавируса COVID-19 пока не рассматривается. Подготовка к праздничным мероприятием продолжается. В Кремле следят за ситуацией с инфекцией.
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с чего всё началось

Песков: отменять Парад Победы в Москве пока не планируется

Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Москве 9 мая пока не рассматривается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС04:17

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали возможность отмены Парада Победы в Москве

URA.Ru04:58

Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса

RT на русском04:33

В Кремле не намерены отменять Парад Победы из-за коронавируса

Газета.Ru04:39

Песков прокомментировал возможность отмены Парада Победы из-за коронавируса

Московский Комсомолец04:35

Кремль: отмена парада Победы из-за коронавируса пока не рассматривается

Коммерсантъ04:47

Песков оценил вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

Известия04:33

Песков: отменять Парад Победы в Москве пока не планируется

ТАСС04:17
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Политика

Путин заявил о связях Ходорковского с убийцами

Президент России Владимир Путин рассказал о связях бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского с убийцами.
Lenta.ru 03:25
Политика

Сирийский посол рассказал о контроле США над нефтяными месторождениями

США контролируют все нефтяные месторождения на северо-востоке САР, освобождение вышек от оккупации поможет возрождению экономики, заявил посол САР в РФ Рияд Хаддад в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике

Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
REGNUM вчера в 02:07
Финансы

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара взлетел выше 74 рублей впервые с марта 2016 года на фоне общего негатива на мировых рынках.
РИА Новости 03:05
Авто

Land Rover собирается выпустить уменьшенную вариацию Defender

Согласно инсайдерским заявлениям, уменьшенный внедорожник собираются построить на более короткой вариации алюминиевой брендовой архитектуры.
Pnzdrive 00:40
Экономика

Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что стране в долгосрочной перспективе хватит резервов, несмотря на низкие цены на нефть.
Газета.Ru 05:00
Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Общество

Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском 04:54
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян отдыхают в Дубае

Молодая жена юмориста призналась, что это первый ее отпуск за долгое время. Кроме того, она сообщила, что очень любит Дубай.
КМВ Новости вчера в 14:43
Футбол

«Атлетико» победил «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ODDS.ru вчера в 18:33
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
Происшествия

В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК вчера в 14:59
Армия и оружие

Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Здоровье

В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
РБК вчера в 14:38
Политика

Депутаты на Дальнем Востоке и в Сибири одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Законодательных собраний и облдум нескольких регионов Дальнего Востока и Сибири проголосовали за внесение поправок в Конституцию.
РБК 03:19
Общество

Замглавы муниципального образования в Петербурге задержали из-за протестов против изменения Конституции

Интерфакс 05:03
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N 10 марта в 08:35
Общество

Китай заявил о прохождении пика эпидемии коронавируса

Пик эпидемии коронавируса Covid-19 в Китае в целом уже позади, заявил официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Общество

Китайские учёные обнаружили «слабое» место у коронавируса

По данным ToDay News Ufa со ссылкой на издание South China Morning Post, китайскими учёными было проведено исследование истории распространения и вспышек заболевания новым коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 15:22
Здоровье

В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализировано 87 человек

В Санкт-Петербурге на момент 10 марта в Клинической инфекционной больнице имени Боткина содержатся 87 пациентов с подозрением на коронавирус.
АБН 10 марта в 17:26
Здоровье

Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для паники из-за случаев заболевания коронавирусом.
Взгляд.ру 05:13
Космос

В ракетах «Протон-М» нашли дефекты

В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Lenta.ru 10 марта в 20:37
Экономика

АКРА предупредило о возможном начале финансового кризиса в России

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сообщило о повышенной вероятности финансового кризиса в России.
АБН вчера в 00:17
Политика

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе

Киев, 12 марта 2020, 09:59 — REGNUM Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о разведении сил, сообщает 12 марта пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:59
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Общество

Экс-информатор WikiLeaks пыталась покончить с собой

Экс-информатор WikiLeaks Челси Мэннинг, находящаяся в следственном изоляторе за отказ давать показания, госпитализирована после попытки самоубийства, сообщает газета New York Times со ссылкой на ее адвокатов.
РИА Новости 02:35
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Армия и оружие

Турция не пустила в своё воздушное пространство четыре российских бомбардировщика Су-34 и самолёт Минобороны РФ

Турция не стала пускать в воздушное пространство страны российские бомбардировщики Су-34.
Avia.pro вчера в 22:29
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