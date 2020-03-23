Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском05:52

Песков оценил идею переноса голосования по Конституции из-за COVID-19

РЕН ТВ05:40

Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

ТАСС05:40

В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции

РБК06:06

Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Газета.Ru05:41

В Кремле объяснили условие переноса даты голосования по изменению Конституции

URA.Ru06:11

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции

РИА Новости05:50
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Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Газета.Ru 04:53
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Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток

Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
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Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:17
Финансы

ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля

Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:43
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство России временно приостановило диспансеризацию в стране в связи с распространением коронавируса.
Мой Брянск 02:35
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением.
Российская газета 06:23
Общество

Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки

Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Известия 07:15
Общество

Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию

Ёлдаш 21 марта в 04:43
Кино

Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Popcornnews.ru 07:05
Наука

Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор

Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
N+1 02:46
Происшествия

Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб

Российская газета 06:44
Общество

Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде

Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
РИА Новости 07:41
Авто

Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня 05:14
Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости 06:23
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
RuNews24.ru 05:44
Происшествия

Москвичка получила ожоги 80% тела после похода в солярий

РИАМО вчера в 04:46
Политика

Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет

Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Газета.Ru 07:29
Здоровье

Власти Турции пригрозили производителям масок конфискацией фабрик

Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.
Коммерсантъ 06:28
Общество

Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Политика

Россия завершила переброску помощи в Италию

Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Интерфакс 03:29
Происшествия

Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии

Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Газета.Ru 05:11
Музыка

Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн

Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Народные новости 03:29
Происшествия

На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 07:56
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета 21 марта в 19:41
Политика

На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
RT на русском 07:55
Общество

Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года

Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
REGNUM вчера в 21:03
Армия и оружие

Армия Белоруссии начинает масштабные учения в ответ на манёвры НАТО

По словам министра, учения призваны не только оценить уровень подготовки белорусских войск, но и являются мерой реагирования на манёвры НАТО у границ республики, сообщается на сайте ведомства.
News.ru 07:06
Культура

В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May»

Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
PenzaNews 05:22
Общество

Дорожные камеры научат распознавать водителей с телефоном в руках

С помощью нейросети камеры обучат распознавать водителей, которые пользуются телефоном во время движения.
110km.ru 02:05
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