Коронавирус
REGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции
Всем пожилым гражданами и людям с хроническими болезными, которые будут соблюдать самоизоляцию в указанный срок, власти столицы выплатят материальную помощь в размере 4 тысяч рублей, отметил мэр.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Не менее пяти подлодок направятся на Тихоокеанский флот. Новые атомные подлодки "Борей" отправят на Дальний Восток.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля
Банк России установил на 24 марта официальный курс доллара на уровне 80,8815 рубля, что на 2 рубля 83,72 коп. выше предыдущего показателя.
Общество
Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса
Правительство России временно приостановило диспансеризацию в стране в связи с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением.
Общество
Мантуров анонсировал производство до 3 млн медицинских масок в сутки
Ранее, 20 марта, в Минздраве РФ заверили, что медицинские маски, используемые для борьбы с распространением инфекции коронавируса, скоро должны появиться в аптеках в необходимом объеме.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья скрыла факт поездки в Испанию
Кино
Слух дня: Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel
Тони Старк пожертвовал жизнью, чтобы победить Таноса в «Мстителях: Финал», и казалось, что на этом эпоха персонажа в киновселенной Marvel окончена.
Наука
Физики создали растягивающийся в восемь раз суперконденсатор
Американские физики разработали эластичный суперконденсатор, способный растягиваться в восемь раз, при этом оставаясь полностью работоспособным.
Происшествия
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб
Общество
Главврача калужской больницы могут уволить из-за отпуска в Таиланде
Ранее в СМИ появилась информация, что руководитель Калужской областной больницы Владимир Кондюков отправился в отпуск в Таиланд на фоне неблагополучной ситуации с пандемией коронавируса.
Авто
Geely представила большой кроссовер Geely HaoYue
Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина
На заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Попова сказала, что хотела бы, чтобы поручения относительно админответственности за нарушение правил карантина, которые были даны Мишустиным, как можно быстрее были реализованы.
Происшествия
Москвичка получила ожоги 80% тела после похода в солярий
Политика
Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет
Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
Здоровье
Власти Турции пригрозили производителям масок конфискацией фабрик
Власти Турции намерены конфисковать фабрики по производству медицинских масок, если те до 20:00 23 марта не начнут продавать государству эти средства индивидуальной защиты.
Общество
Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Политика
Россия завершила переброску помощи в Италию
Около 100 российских военных специалистов и оборудование переброшены военно-транспортной авиацией в Италию в рамках помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
Происшествия
Готовивших теракт боевиков нейтрализовали в Кабардино-Балкарии
Трое боевиков, готовивших теракт, нейтрализованы в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
Музыка
Отмененное Евровидение-2020 хотят провести в режиме онлайн
Nation News сообщало ранее о том, что участники Евровидения должны будут написать новую песню для конкурса в 2021 году.
Происшествия
На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение
На Сахалине задержали двух студентов, планировавших напасть на учебное заведение, сообщили в ФСБ.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть
Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Политика
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
Общество
Чехия может перекрыть границы с ЕС на два года
Прага, 23 марта 2020, 04:03 — REGNUM Рост зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Чехии вызовет длительный карантин в школах и вынудит перекрыть границы с Евросоюзом.
Армия и оружие
Армия Белоруссии начинает масштабные учения в ответ на манёвры НАТО
По словам министра, учения призваны не только оценить уровень подготовки белорусских войск, но и являются мерой реагирования на манёвры НАТО у границ республики, сообщается на сайте ведомства.
Культура
В Пензе из-за коронавируса перенесен фестиваль «Jazz May»
Десятый международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May», который планировалось провести на Юбилейной площади Пензы в мае 2020 года, перенесен на неопределенный срок из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).
Общество
Дорожные камеры научат распознавать водителей с телефоном в руках
С помощью нейросети камеры обучат распознавать водителей, которые пользуются телефоном во время движения.