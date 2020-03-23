Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском05:52

Песков оценил идею переноса голосования по Конституции из-за COVID-19

РЕН ТВ05:40

Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

ТАСС05:40

В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции

РБК06:06

Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Газета.Ru05:41

В Кремле объяснили условие переноса даты голосования по изменению Конституции

URA.Ru06:11

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции

РИА Новости05:50
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Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.
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Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
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Общество

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Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
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Протаранивший толпу людей в Москве россиянин получил 16 лет колонии

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Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
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У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
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Меркель сдала тест на коронавирус

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
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Курс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.
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Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным

Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
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Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы

Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Игрока ФК «Ростов» назвали одним из лучших в сезоне тренеры РПЛ

Тренеры команд, играющих в российской премьер-лиге, назвали полузащитника ФК «Ростов» Романа Ерёменко одним из лучших игроков сезона.
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Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае

Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
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На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания

На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
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Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд

Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
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Авто

Назвали рублевые цены на новый Skoda Rapid

Презентация нового поколения Rapid состоялась в конце прошло года, но тогда была объявлена цена только на версию Active, которую прошлом году оценили в 829 000 рублей.
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Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 41-летний вор «в законе» Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда помещен в стационар психиатрической больницы сроком на один месяц.
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Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
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Наргиз представила новую песню в эфире НТВ

В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
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Происшествия

Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился

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С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России

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В Брянске задержали адвоката при получении взятки

Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
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Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
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На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму

В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
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Барбара Брыльска борется с раком

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Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс ушел из жизни в 76 лет от коронавирусной инфекции.
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