Коронавирус
REGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции
Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело
Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.
Общество
Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим
Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Общество
Скворцова: Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу
Разработка вакцины от коронавируса, которой занимается Федеральное медико-биологическоге агентство, прошла первую фазу.
Политика
Депутат Рады заявил, что глава Минздрава Украины уходит в отставку
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что министр здравоохранения Илья Емец уходит в отставку.
Общество
Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина
Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.
Происшествия
У Харви Вайнштейна выявили коронавирус
У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Общество
Меркель сдала тест на коронавирус
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Финансы
Курс доллара упал ниже 80 рублей
Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.
Игры
Отечественный NVIDIA GeForce Now стал на месяц бесплатным
Отечественная версия NVIDIA GeForce Now — GFN.ru — в поддержку карантина из-за пандемии коронавируса стала на целый месяц полностью бесплатной.
Здоровье
Врач, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы
Переболевшая коронавирусом врач детально описала все симптомы тяжелого заболевания. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол
Игрока ФК «Ростов» назвали одним из лучших в сезоне тренеры РПЛ
Тренеры команд, играющих в российской премьер-лиге, назвали полузащитника ФК «Ростов» Романа Ерёменко одним из лучших игроков сезона.
Экономика
Кудрин: расходы российского бюджета не уменьшатся в любом случае
Москва, 23 марта 2020, 15:25 — REGNUM Ни один вариант развития экономики РФ не повлечет за собой сокращения бюджетных расходов в 2020 году.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Политика
Россия исключила жителей ЛНР и ДНР из числа тех, кому запрещен въезд
Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Здоровье
В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус
Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.
Авто
Назвали рублевые цены на новый Skoda Rapid
Презентация нового поколения Rapid состоялась в конце прошло года, но тогда была объявлена цена только на версию Active, которую прошлом году оценили в 829 000 рублей.
Происшествия
Ошизел: После выхода из тюрьмы вор «в законе» помещен в психбольницу
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 41-летний вор «в законе» Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда помещен в стационар психиатрической больницы сроком на один месяц.
Энергетика
Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска
Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.
Музыка
Наргиз представила новую песню в эфире НТВ
В программе «Центральное телевидение» на НТВ состоялась премьера песни «Через огонь» певицы Наргиз.
Происшествия
Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился
Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Происшествия
У здания УБЭП в Волгограде убили полицейского
Армия и оружие
С апельсинами в руках. Италия встречает помощь из России
Константин Худолеев рассказал, как прибывших спецов встретили сотрудники ВВС Италии. Первым делом они подарили нам по пакету с апельсинами.
Происшествия
В Брянске задержали адвоката при получении взятки
Уголовное дело возбуждено в Брянской области по факту получения взятки в 5 млн рублей адвокатом из Санкт-Петербурга.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Происшествия
На жителя Джанкоя завели уголовное дело за призывы к терроризму
В Джанкое возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который распространял в интернете призывы к террористической деятельности.
Шоу-бизнес
Барбара Брыльска борется с раком
78-летняя польская актриса Барбара Брыльска, Надя Шевелева из "Иронии судьбы", сражается с онкологическим заболеванием.
Футбол
Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс ушел из жизни в 76 лет от коронавирусной инфекции.