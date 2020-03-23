Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Главному врачу-инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело Ставрополь, 21 марта 2020, 13:29 — REGNUM Уголовное дело за нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса грозит главному внештатному специалисту по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирине Санниковой.

Общество Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим Жители столицы старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Общество Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране.

Происшествия У Харви Вайнштейна выявили коронавирус У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.

Общество Меркель сдала тест на коронавирус Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая удалилась на домашний карантин после контакта с врачом, инфицированным коронавирусом, сдала сегодня анализы, результат последует, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Финансы Курс доллара упал ниже 80 рублей Курс доллара снизился на 0,04% и опустился до ₽ 79, 9. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 0,8%, до ₽86,09.

Авто Назвали рублевые цены на новый Skoda Rapid Презентация нового поколения Rapid состоялась в конце прошло года, но тогда была объявлена цена только на версию Active, которую прошлом году оценили в 829 000 рублей.

Происшествия Ошизел: После выхода из тюрьмы вор «в законе» помещен в психбольницу Как стало известно ИА «Прайм Крайм», 41-летний вор «в законе» Леван Булискерия, более известный в криминальной среде как Леван Гальский, после отбытия наказания в тюрьме Димитровграда помещен в стационар психиатрической больницы сроком на один месяц.

Энергетика Reuters узнало о согласии Москвы увеличить скидку на нефть для Минска Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Белоруссию нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в нефтяной отрасли.

Происшествия Опубликовавший фейковый ролик о коронавирусе в Приморье извинился Автор фейкового ролика о якобы заболевших коронавирусом работниках одного из предприятий в Уссурийске извинился перед жителями, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.

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