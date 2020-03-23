Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков оценил возможность переноса голосования по Конституции

Москва, 23 марта 2020, 13:30 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции по-прежнему планируется на 22 апреля, заявил 23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле оценили возможность переноса голосования по Конституции

RT на русском05:52

Песков оценил идею переноса голосования по Конституции из-за COVID-19

РЕН ТВ05:40

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции

РИА Новости05:50

В Совфеде и Госдуме опровергли перенос голосования по Конституции

РБК06:06

Песков: пока никаких решений по переносу голосования не принималось

Газета.Ru05:41

Песков: решений о переносе голосования по поправкам к конституции пока не принималось

ТАСС05:40

В Кремле объяснили условие переноса даты голосования по изменению Конституции

URA.Ru06:11
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
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ВОЗ: темпы распространения коронавируса ускоряются

Женева, Швейцария, 23 марта 2020, 19:34 — REGNUM Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире показывают тенденцию ускорения, заявил 23 марта на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
REGNUM 12:34
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Украина ввела режим ЧС в Донецкой области из-за коронавируса

Правительство Украины расширило действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) еще на три области из-за распространения коронавируса SARS CoV-2.
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Доездился: ГИБДД ищет водителя, устроившего гонки по встречке на ЗСД

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Гаагский суд потребовал спутниковых фотографий пуска ракеты из «Бука»

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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Заразившегося вирусом врача в Ставрополье лишили должности

Ирину Санникову, которая заразилась новым коронавирусом и не соблюдала режим самоизоляции, исключили из списка главных внештатных специалистов по инфекционным болезням минздрава Ставропольского края.
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Аваков предупредил украинцев о голоде

«Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — заявил глава МВД Украины, добавив, что правительству необходимо разработать меры поддержки.
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В Йошкар-Оле из перинатального центра похитили новорожденную девочку.
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Глава минздрава Украины Илья Емец назвал "трупами" пожилых людей.
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По данным издания, ребенок родился в одном из медицинских центров ОАЭ, куда 74-летний Петросян и Татьяна Брухунова улетели незадолго до этого.
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В США определили главный недостаток российского ракетоносца Ту-160

Автор американского издания «The National Interest» Калеб Ларсон заявил, что у российского стратегического бомбардировщика Ту-160 практически отсутствуют конструктивные недостатки.
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Компания Nvidia решила сделать свой игровой сервис GeForce Now бесплатным на территории России.
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Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры

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ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
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Независимые АЗС попросили о льготах из-за снижения спроса на топливо

В НТС заявляют, что в связи с этим спрос на топливо падает, что грозит независимым АЗС снижением прибыли и даже остановкой деятельности.
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«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию

"Роснефть" заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА "Новости" со ссылкой на ее представителя.
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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Американские астрономы впервые точно измерили космические «цунами»

Американские астрономы впервые точно измерили силу выбросов сверхмассивных черных дыр, которые создают так называемые своеобразные космические «цунами».
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