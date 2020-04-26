Россия сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

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