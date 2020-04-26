Коронавирус
РБКПесков оценил возможности России при низких ценах на нефть
Россия сможет жить в условиях экстремально низких цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года»
Deita.ru 01:45
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Футбол
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть прекращены досрочно
Как стало известно matchtv.ru, в РФС обсуждается вариант досрочного завершения сезонов в ФНЛ и ПФЛ.
Матч ТВ 12:50
Общество
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Lenta.ru 11:23
Космос
Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса
Популярная механика 07:17
Здоровье
Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
По словам врача, вредность чая объясняется танинами, которые способны абсорбировать минеральный и витаминный запас (главным образом железо и кальций), ослабляя тем самым иммунитет.
МедиаПоток 07:21
Общество
В Италии анонсировали закрытие границ для туристов до конца года
Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что власти республики до конца года не станут открывать границы для иностранных туристов.
Страна Советов on-line 08:32
Общество
Минобороны уточнило число заразившихся военных и гражданских служащих
314 военных находятся в госпиталях Минобороны, 175 — в изоляторах по месту службы, в обычных больницах — 6. 379 человек изолированы на дому.
Вести.Ru 13:59
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Футбол
Назван самый преданный одному клубу футболист Европы
Сайт Transfermarkt в своем Instagram назвал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов Европы.
Lenta.ru 08:31
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Происшествия
Заведующая скорой выпала из окна специализирующейся на COVID-19 больницы
Заведующая станцией скорой помощи подмосковного Звездного городка выпала из окна больничной палаты в Москве и скончалась на месте от полученных травм.
Известия 13:06
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия вчера в 09:28
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле со стороны ВСУ
RT на русском вчера в 20:56
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Происшествия
Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей самоизоляции
Полиция Петербурга вносит в фотобазу нарушителей режима самоизоляции, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.
АиФ Санкт-Петербург 10:21
Общество
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Власти Чечни приняли своевременные ограничительные меры, что позволило контролировать ситуацию с COVID-19 в республике, сказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
РИА Новости 12:04
Общество
Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.
Суть событий 10:24
Общество
В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Общество
Киселев заявил о зашкаливающем количестве памятников Ленину в России
Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев в своей авторской программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил, что количество памятников Владимиру Ленину в стране "непропорционально зашкаливает", и призвал подумать, что делать с теми монументами, у которых нет художественной ценности.
РИА Новости 13:27
Общество
Эпидемиолог описал два сценария развития коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью НСН описал два вероятных сценария распространения эпидемии COVID-19 в России.
Российская газета 11:35
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38