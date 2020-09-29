Песков оценил встречу Макрона с Тихановской
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.В источнике
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
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Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской
Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
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