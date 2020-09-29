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Газета.Ru
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Президент Франции встретился с гражданкой Белоруссии. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Белоруссии. Мы уважаем права - и его, и ее.
С чего всё началось
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

Во вторник утром с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон, который находится с визитом в Вильнюсе.
РИА Новости07:05
Подробнее о событии
RT на русском

Песков прокомментировал встречу Тихановской с Макроном

RT на русском08:10
Газета.Ru

Песков оценил встречу Макрона с Тихановской

Газета.Ru07:00
Известия

Песков оценил встречу Тихановской с Макроном

Известия07:20
Московский Комсомолец

Кремль отреагировал на встречу Макрона и Тихановской

Московский Комсомолец07:12
ТАСС

В Кремле уважают право президента Франции контактировать с любыми гражданами Белоруссии

ТАСС07:07
РИА Новости

Кремль прокомментировал встречу Макрона с Тихановской

РИА Новости07:05
Эхо Москвы

В Кремле считают, что президент Макрон выразил поддержку Тихановской, встретившись с ней

Эхо Москвы07:46

Военные Карабаха зафиксировали в своем воздушном пространстве F-16

Замком Армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артур Саркисян сказал во время брифинга, что в воздушном пространстве региона зафиксировали применение истребителя F-16.
Аргументы и Факты15:51
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Британские парамедики испытали спасательный реактивный костюм

Специальная вертолетная служба скорой медицинской помощи Великобритании Great North Air продемонстрировала, как реактивный костюм позволяет парамедику быстро добраться до отдаленного места происшествия.
BitCryptoNews12:15
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Более шести тысяч человек уже посетили выставку работ Уорхола в Москве

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РИА Новостивчера в 11:10
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Вынесен приговор по делу об убийстве двух девушек на склоне горы Уктус

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Алексея Александрова, обвиняемого в убийстве двух девушек на учебном склоне горнолыжного комплекса «Уктус» в Екатеринбурге.
RT на русском05:25
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