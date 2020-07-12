Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
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Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

RT на русском07:43

Кремль назвал отрицающих COVID-19 людей безумцами

РБК07:11

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Российская газета06:45

Песков дал характеристику отрицающим коронавирус людям

News.ru06:42

Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

РИА Новости06:32

Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность новой коронавирусной инфекции

ТАСС06:28

COVID-диссиденты кажутся Пескову невеждами и безумцами

Вести.Ru06:27
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

Газета.Ru вчера в 18:32
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"), сообщает пресс-служба "Норникеля" в воскресенье.
Интерфакс 06:38
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК 08:59
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
616
Политика

Путин охарактеризовал стиль России в международной политике

Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".
Российская газета 07:32
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Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев

Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
Live24 02:57
49
Армия и оружие

На границе Армении и Азербайджана произошло вооруженное столкновение

Коммерсантъ 10:12
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Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия вчера в 15:38
34
Общество

Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов

Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.
РИА Новости 08:09
Футбол

Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала

Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.
Газета.Ru 09:23
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas

В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
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Футбол

УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра

Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
382
Киберспорт

Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам

Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 09 июля в 12:13
2
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv 04:30
919
Политика

Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду.
Российская газета 10:02
2
Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Автоспорт

Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии

Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.
РБК 09:31
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции против России

Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля.
Lenta.ru 09:11
38
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня вчера в 10:49
24
Культура

Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко

RuNews24.ru 09:52
21
Политика

Украинский Boeing был сбит в Иране из-за неверных настроек ПВО

Газета.Ru 05:18
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Шоу-бизнес

Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
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Футбол

Глушаков: «Жаль, что не дожали „Зенит“»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сделал публикацию в Instagram по поводу прошедшего матча Премьер-лиги против «Зенита».
Евро-футбол.ру 09:23
Политика

В ДНР назвали свою главную военную победу

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики.
Lenta.ru 08:56
Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
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Футбол

«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо РПЛ

Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 08:01
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