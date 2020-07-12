Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.

Общество Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала. 946

Политика Путин охарактеризовал стиль России в международной политике Президент России Владимир Путин считает, что стиль поведения России во внешней политике лучше всего описывает пословица: "Мягко стелет, да жестко спать кладет". 281

Общество Китайский блогер назвал шесть самых удивительных российских продуктов Пользователь китайской платформы для блогов Sohu в своей колонке рассказал о шести самых необычных продуктах и блюдах из России.

Футбол Игрок «Боруссии» Холанд оказался в центре скандала Игрок дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд оказался в центре скандала в Норвегии, сообщает Mirror.

Игры Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad. 12

Футбол УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1K

Политика Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду. 2

Единоборства Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Автоспорт Пилоты Ferrari столкнулись на первом круге Гран-при Штирии Гонщики Ferrari Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись на первом круге Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата «Формулы-1» 2020 года.

Политика Германия предложила ЕС ввести санкции против России Правительство Германии еще в начале июня предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Об этом сообщает Deutsche Welle 12 июля. 38

Футбол Глушаков: «Жаль, что не дожали „Зенит“» Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков сделал публикацию в Instagram по поводу прошедшего матча Премьер-лиги против «Зенита».

Политика В ДНР назвали свою главную военную победу Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал битву под Иловайском главной военной победой республики.