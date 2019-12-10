По итогам переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не удалось окончательно договориться по транзиту газа, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Двусторонняя встреча состоялась 9 декабря на полях саммита «нормандской четверки» в Париже.

Песков: окончательно договориться по газу в Париже не удалось

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