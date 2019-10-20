Политика
RT на русскомПесков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
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Песков: Турецкая операция в Сирии может навредить политическому урегулированию
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