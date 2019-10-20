Политика
RT на русскомПесков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
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Песков: Турецкая операция в Сирии может навредить политическому урегулированию
Комсомольская правда09:02
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Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
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«Динамо» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
Спорт-Экспресс 10:47
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ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
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В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец
Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований.
РБК 11:04
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Парашютист приземлился на поле во время матча «Сассуоло» — «Интер»
Спорт-Экспресс 11:41
Футбол
«Арсенал» сыграл вничью с «Сочи», Джанаев отразил два пенальти
Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Сочи" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 11:35
Армия и оружие
В НАТО создан кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии
В НАТО появился кризисный штаб для оценки турецкой операции в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на немецкое издание Welt.
Ведомости 10:16
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
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Новосибирский синхротрон получил 128 млн рублей на новое оборудование
REGNUM 18 октября в 08:50
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Бузова показала помолвочное кольцо
Подписчики Бузовой отметили, что кольцо на руке девушки появилось после того, как она провела выходные в Риме.
Аргументы недели 08:01
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При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Общество
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов.
Lenta.ru 08:22
Общество
Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.
RT на русском вчера в 22:10
Гаджеты
Проверена способность тёмной темы на iPhone экономить батарею
Авторы YouTube-канала PhoneBuff проверили, насколько действительно позволяет сэкономить батарею iPhone 11 Pro тёмная тема интерфейса.
Ferra 09:13
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Политика
Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку
Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.
ТАСС 05:42
Киберспорт
Overwatch 2 могут анонсировать на BlizzCon
Стример Metro, первым рассказавший про Эш в Overwatch, сообщил, что на BlizzCon 2019 могут анонсировать Overwatch 2. Согласно информации Metro, на выставке не покажут нового героя Overwatch, а вместо этого Blizzard представит Overwatch 2. Он также заявил, что в сиквеле будет система уровней, которые будут влиять на возможности героя.
Cyber.sports.ru вчера в 02:51
Происшествия
В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
Пятнадцать человек, по уточненным данным, числятся без вести пропавшими после разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 03:00
Общество
Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»
Российская газета 06:25
Армия и оружие
США разбомбили свою авиабазу в Сирии
Уточняется, что разбомблена была американская база Клейб со взлётно-посадочной полосой для военно-транспортных самолётов.
RT на русском 10:28
Происшествия
В Тюмени загорелся полимерный завод
В Тюмени 20 октября горел один из ангаров завода «Полимер-Пласт».
REGNUM 11:14
Общество
Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы
Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 07:39
Политика
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.
ТАСС вчера в 22:38
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«Витесс» при Слуцком установил исторический рекорд клуба
Как отмечается, Слуцкий стал первым тренером, при котором команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата.
Sportbox.RU вчера в 17:29
Политика
Джонсон написал письмо Туску с просьбой отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержится просьба отсрочить начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.
ТК Звезда вчера в 18:54
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Лавров рассказал, как ему было стыдно при развале СССР
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью «Россия-1», как ему было стыдно в период развала СССР.
Московский Комсомолец 07:07
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА должен был выигрывать у „Уфы“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Уфой» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
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Шоу-бизнес
Пугачева написала, на кого похож сын Собчак
Российская певица Алла Пугачева заявила, что сын Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон похож на своего дедушку, первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
URA.Ru вчера в 05:33
Здоровье
Медики рассказали, почему стоит полюбить пешие прогулки
Британские медики назвали причины, почему стоит чаще прогуливаться на свежем воздухе.
Вечерний курьер вчера в 10:55