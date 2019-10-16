Политика
Народные новостиПесков опроверг информацию о создании «зеленой» партии в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается создание "зеленой" партии. До этого Ura.ru писал о том, что в Кремле уже несколько месяцев обсуждают формирование партии для работы с экологической повесткой.
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Нет. Я не знаю, откуда взялись эти сообщения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:14
с чего всё началось
В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.РБК01:00
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Общество
Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском
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REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие
Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России
Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
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Общество
Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет
Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
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Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Экономика
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Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
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Футбол
Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА
Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Политика
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Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Политика
Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР
"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Гаджеты
Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11
Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Политика
В ООН поддержали Россию из-за невыдачи виз США
В ООН поддержали Россию и другие страны в том, что невыдача американских виз участникам 74-й сессии Генассамблеи ООН является нарушением обязательств принимающей стороны.
Мойка78 00:30
Общество
Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год
Красная весна вчера в 17:24
Экономика
«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Кино
Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»
Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Мир фантастики 03:57
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26
По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
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В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь
МИР 24 вчера в 15:01
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество
Между Россией и Грузией восстановлено сообщение
Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
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Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
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В России снизилось число алкоголиков
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Кино
Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»
Продюсером назначен Грант Хилл. Как бы там ни было, для Нила Патрика Харриса участие в столь крупном проекте станет новой вехой в карьере.
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Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева
Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс вчера в 05:18
Происшествия
На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости вчера в 16:00