Политика

Народные новостиНародные новостиПесков опроверг информацию о создании «зеленой» партии в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается создание "зеленой" партии. До этого Ura.ru писал о том, что в Кремле уже несколько месяцев обсуждают формирование партии для работы с экологической повесткой.
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Дмитрий Песков
Нет. Я не знаю, откуда взялись эти сообщения.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:14
с чего всё началось

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
РБК01:00

Подробнее о событии

Песков: вопрос создания «зеленой» партии не стоит в повестке дня Кремля

ТАСС05:35

Кремль отрицает обсуждение создания новой «зеленой» партии

Коммерсантъ07:14

Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии

РИА Новости05:45

Дмитрий Песков: в Кремле нет идеи создавать «зеленую» партию

Znak.com07:53

Песков опроверг информацию о планах Кремля создать «зеленую» партию

Ведомости06:01

В России появится «зеленая» партия

URA.Ru02:09

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

РБК01:00
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Происшествия

Арестован подозреваемый в избиении до смерти биатлониста в Красноярске

Газета.Ru 01:29
Общество

Трех военных атташе посольства США задержали под Северодвинском

Во время проверки пассажиров поезда, следовавшего сообщением «Ненокса — Северодвинск», 14 октября были задержаны трое американцев, подозреваемых в нарушении правил пребывания на территории РФ, сообщает РЕН ТВ.
Известия 11:25
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Армия и оружие

Трамп положительно высказался о помощи Сирии со стороны России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что положительно относится к тому, что российская сторона оказывает помощь Сирии.
RT на русском 11:13
Общество

Рогозин назвал мифом высокую аварийность российских ракет

Директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал стереотипом высокий уровень аварийности ракетно-космической техники в России, передает «РИА Новости».
Ведомости 06:47
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Экономика

ЛУКОЙЛ решил направлять на дивиденды весь свободный денежный поток

Отмечается, что дивиденды будут выплачиваться дважды в год, при этом размер промежуточных дивидендов будет рассчитываться по данным консолидированной финансовой отчётности за полугодие.
RT на русском 09:37
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Футбол

Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА

Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
News.ru 11:21
Политика

Путин заявил о новой задаче для ОПК

Российский президент Владимир Путин на совещании по оздоровлению предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) заявил, что перед организациями стоят масштабные задачи по диверсификации производства.
Газета.Ru 11:15
Политика

Украина потребовала распустить ЛНР и ДНР

"Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины", - написала Олифер у себя на странице в Facebook.
Комсомольская правда вчера в 12:34
Гаджеты

Xiaomi выпустит обновление для смартфонов до MIUI 11

Первые модели смартфонов Xiaomi получили доступ к обновлению оболочки MIUI 11.
ToDay News Ufa 09:39
Политика

В ООН поддержали Россию из-за невыдачи виз США

В ООН поддержали Россию и другие страны в том, что невыдача американских виз участникам 74-й сессии Генассамблеи ООН является нарушением обязательств принимающей стороны.
Мойка78 00:30
Общество

Запуск криптовалютного проекта Павла Дурова могут отложить на год

Красная весна вчера в 17:24
Экономика

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
РБК 11:19
Кино

Неизвестная угроза в новом ролике отечественной фантастики «Аванпост»

Создатели отечественного фантастического фильма «Аванпост» продолжают рассказывать о своей картине.
Мир фантастики 03:57
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26

По данным Министерства здравоохранения Чувашиии, число пострадавших в результате ДТП с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26.
RT на русском 10:09
Происшествия

В крови мальчика, сбитого полицейским под Кировом, нашли алкоголь

МИР 24 вчера в 15:01
Общество

Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Музыка

Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение

Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
РИА Новости 09:22
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Общество

Между Россией и Грузией восстановлено сообщение

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня.
Lenta.ru 09:32
Киберспорт

Когда Fortnite недоступен, геймеры идут искать его на порносайты

Игра Fortnite на днях пережила «перезагрузку», в рамках которой мир игры «засосало» в чёрную дыру, после чего игрокам предстала вторая фаза с многочисленными обновлениями, новыми картами и так далее.
iXBT.com 11:20
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Песков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
REGNUM 06:40
Здоровье

В России снизилось число алкоголиков

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в стране за десять лет число зависимых от алкоголя снизилось на 37%, с 2,08 миллиона до 1,3 миллиона человек.
News.ru 09:38
Кино

Нил Патрик Харрис сыграет в «Матрице 4»

Продюсером назначен Грант Хилл. Как бы там ни было, для Нила Патрика Харриса участие в столь крупном проекте станет новой вехой в карьере.
Телеканал 360° вчера в 19:44
Шоу-бизнес

Выяснен размер пенсии Бориса Моисеева

Заслуженный артист России Борис Моисеев отпраздновал в этому году свое 65-летие. СМИ узнали, какой размер пенсии у певца.
ФедералПресс вчера в 05:18
Происшествия

На улицах Барселоны начались столкновения протестующих с полицией

Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.
РИА Новости вчера в 16:00
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