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Песков опроверг поддержание диалога по Украине между Россией и США

Никакого диалога между Россией и США по Украине не ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
РИА Новости
«Нет, не идет», — сказал пресс-секретарь российского президента, отвечая на соответствующий вопрос.
Lenta.ru
Встреча президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
РИА Новости
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.
URA.Ru

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Песков: диалога между Россией и Украиной не ведётся
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