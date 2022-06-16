Смит Рассказала, что внутри альянса обсуждалось будущее Основополагающего акта Россия — НАТО и все союзники согласились с доводами о том, что Москва нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО, так что ограничения, предусмотренные для размещения сил альянса в Восточной и Центральной Европе фактически уже не действуют.
В России с 1 сентября 2023 года могут ужесточить требования к выдаче водительских прав категории D, а также обязать проживающих в РФ иностранных граждан обменивать национальные водительские удостоверения на российские.
Клиенты пожаловались на маркетплейс СДЭК для заказа товаров из-за рубежа — пользователи с начала мая не могут получить посылки и подтверждения выкупа товаров, пишет VC со ссылкой на Telegram-чате, где обсуждают проблемы сервиса.