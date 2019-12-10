Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
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с чего всё началось
«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит
 слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.
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