Политика
РБКПесков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла 9 декабря в Париже. После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
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с чего всё началось
«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.Фонтанка.Ру07:54
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