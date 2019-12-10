с чего всё началось

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла 9 декабря в Париже. После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Общество Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.

Общество «Внуково» приостановило использование электронных посадочных талонов «Внуково» и компания Zamar завершили пилотный проект тестирования автоматизированной системы обслуживания пассажиров с электронными посадочными талонами, рассказал представитель аэропорта: «Дано положительное заключение и подтверждена эффективность использования системы на всех этапах».

Политика Лавров и Помпео обсудили обвинения во вмешательстве России в дела США По словам господина Лаврова, Россия после выборов президента США в 2016 году по каналам, которые существовали тогда с администрацией Барака Обамы, неоднократно запрашивала американских партнеров о возможности разобраться в тех подозрениях, которые высказывались.

Политика Президент Бразилии назвал отродьем Грету Тунберг Бразильский лидер Жаир Болсонару считает, что шведская экоактивистка Грета Тунберг отродье, которое получает излишне много внимания со стороны журналистов, передает Globo.

Космос Отечественной космонавтике исполняется 60 лет Ровно 60 лет назад, 10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 "О развитии исследований по космическому пространству".

Экономика Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

Общество ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским Телеканал ТНТ начнет показ сериала «Слуга народа», где главным актером является действующий президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Экономика Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка ввести рефинансирование ипотеки для клиентов в 2020 году. Об этом информирует РИА Новости.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Общество Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре: родители оплачивали ее пребывание в клинике.

Экономика В России резко взлетели цены на рожь В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».

Общество В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.

Общество Путин поручит продумать защиту вкладов в кредитных кооперативах Политик на встрече с региональными омбудсменами пообещал поручить ЦБ продумать вопрос о страховании вкладов в подобных учреждениях.