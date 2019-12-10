Политика

РБКРБКПесков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

Встреча в «нормандском формате» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии прошла 9 декабря в Париже. После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
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с чего всё началось
«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит
 слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.
Фонтанка.Ру07:54

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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

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Газета.Ru11:24

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» на саммите в Париже

RT на русском11:23
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Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
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Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.
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