Политика

Газета.RuГазета.RuПесков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

На саммите "нормандской четверки" у представителей России не сдавали нервы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков якобы "психанул" во время встречи.
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«У господина [помощника президента РФ Владислава] Суркова сдали нервы, он там бумаги бросал на стол и кричал: "Мы так не договаривались!"» – приводит
 слова Арсена Авакова сайт МВД республики 10 декабря.
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