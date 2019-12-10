с чего всё началось

На саммите "нормандской четверки" у представителей России не сдавали нервы, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что помощник Владимира Путина Владислав Сурков якобы "психанул" во время встречи.

Песков опроверг слова Авакова о сдавших нервах у Суркова на саммите

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Политика Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».

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