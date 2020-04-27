Коронавирус
Вечерняя МоскваПесков опроверг слухи о том, что Путин якобы где-то «укрылся»
Президент России Владимир Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, где он на данный момент живет и работает, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, но не исключил их абсолютно.
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с чего всё началось
Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.Аргументы и Факты00:00
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Общество
В Севастополе выявили пять новых случаев коронавируса
В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
КИА 06:47
Экономика
Ректор ВШЭ заявил о новой реальности в мировой экономике
Пандемия коронавируса показала новую реальность в мировой экономике, рассказал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью РБК.
РИА Новости 06:43
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
RT на русском 06:16
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Гаджеты
FSP представила платиновый блок питания для системы Intel NUC
Megaobzor.com 02:45
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 07:02
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
Солист группы MBAND Анатолий Цой, ставший победителем шоу «Маска» на НТВ, рассказал, в какой момент съёмок программы ему было тяжелее всего.
RT на русском 04:16
Происшествия
В Москве задержаны мошенники, продававшие электронные пропуска
Столичные полицейские задержали двух человек, которые подозреваются в мошенничествах с электронными пропусками.
Российская газета 07:11
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Гаджеты
В сети показали «уникальный дизайн» нового смартфона от Realme
Профиль вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней
Джиган поздравил жену и дочь с днем рождения новой песней Оксана Самойлова сегодня отмечает день рождения.
Экспресс газета 01:52
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.
BetOn 07:16
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Общество
ВОЗ предупредила о возможности повторного заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможности повторного заражения коронавирусом нового штамма.
Sputnik Таджикистан 06:27
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Авто
Для Ferrari 812 Superfast подготовили «мягкий» пакет доработок
Ателье Mansory представало «мягкую» программу доработок для купе Ferrari 812 Superfast.
Motor 07:41