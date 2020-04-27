Президент Путин озвучил уже несколько планов поддержки — речь и об отдельных гражданах, и о малом и микробизнесе, и о среднем, и даже о крупном бизнесе.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, где он на данный момент живет и работает, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер минимизировал очные контакты, но не исключил их абсолютно.

Песков опроверг слухи о том, что Путин якобы где-то «укрылся»

Общество В Севастополе выявили пять новых случаев коронавируса В Севастополе подтверждено пять случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев. 22

Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 425

Общество В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов. 482

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 524

Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 3

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 196

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей. 2

Политика Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. 31

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 61

Шоу-бизнес Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года» Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram. 917

Общество Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов назвал выступления Путина пустословием Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о российских властях и президенте страны Владимире Путине.

Авто Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta. 154

Здоровье Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 110