Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПесков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".
Читать в источнике
Комментировать13
Дмитрий Песков
Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, это является передергиванием.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:51

Подробнее о событии

Песков: Козак не заявлял о сворачивании переговоров по урегулированию на Украине

ТАСС06:39

Кремль опроверг сворачивание переговоров по Донбассу

Коммерсантъ06:38

В Кремле назвали минские договоренности безальтернативными

РИА Новости05:51

Песков заявил, что о сворачивании «нормандского формата» речи не идет

Газета.Ru06:03

В Кремле исключили сворачивание переговоров в «нормандском формате»

РБК06:03

В Кремле негативно оценили публикацию письма Козака в украинских СМИ

Московский Комсомолец06:01

Песков заявил о приверженности Москвы нормандскому формату

Интерфакс06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
119
Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
97
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве

Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
61
Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
52
Футбол

ЦСКА близок к возвращению Бекао

Газета.Ru 04:56
Политика

Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии

Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
253
Общество

Минпросвещения отказалось от обязательных ЕГЭ по иностранным языкам

Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку.
Московский Комсомолец вчера в 10:23
113
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
34
Политика

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах

В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста вчера в 03:18
1,5K
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2019 году пенсионеров.
Комиинформ 04:29
2K
Футбол

Семак может уйти с поста тренера ФК «Зенит»

Отмечается, что Медведев уже поручил Рибалте составить список кандидатов на пост наставника в случае ухода Семака.
Vprognoze.ru 02:31
4
Общество

«Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата

С 1 октября «Роснефть» снизит зарплаты части сотрудников центрального аппарата на четверть, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.
РБК 04:39
18
Гаджеты

Apple перенесла сроки выхода нового iPhone

Корпорация Apple планирует перенести на несколько недель выход нового смартфона iPhone.
ТК Звезда 06:01
39
Происшествия

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
1K
Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ вчера в 17:21
2
Футбол

Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
1
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
75
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru вчера в 12:02
455
Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
123
Армия и оружие

Йеменские хуситы освободили шестерых бахаистов

Сана, 30 июля 2020, 23:55 — REGNUM Йеменские хуситы освободили ранее арестованных шестерых участников секты бахаи, 30 июля сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 16:55
Футбол

«Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара»

Bookmaker-ratings.ru 03:24
Происшествия

Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы

Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
3
Общество

В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера

Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
97
Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
1,8K
Игры

Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года

Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
3DNews вчера в 04:17
1
Общество

Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август

В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
1,4K
Происшествия

ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области

RT на русском 02:55
118
Общество

В ряде регионов России ограничат оплату проездных наличными

В некоторых регионах России с 3 августа смогут пополнять транспортные карты только в отделении банка или безналичным способом через Интернет.
Московский Комсомолец 06:24
13
Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
480
Космос

NASA запустило ракету-носитель с марсоходом Perseverance

NASA запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance, задачей которого станет поиск возможных следов жизни на Марсе.
Дождь вчера в 09:12
636
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное