Политика
Политика СегодняПесков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".
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с чего всё началось
Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.РИА Новости05:51
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Lenta.ru 09:16
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RT на русском 12:49
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Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.
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Политика
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Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время.
Mockva.ru 06:53
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Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне.
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Путин подписал закон о кальянах и вейпах
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В России начались испытания глубоководного аппарата "Посейдон", получившего с подачи некоторых СМИ название «уничтожитель американских городов».
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Дегтярев ответил на расследование Навального
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Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70 тысяч фунтов
Супруга принца Гарри Меган Маркл проиграла судебные разбирательства и теперь должна будет возместить издержки в размере 70 000 футов стерлингов.
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Врач-стоматолог развеяла основные мифы о кариесе
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Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал»
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Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
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Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
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