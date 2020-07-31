Ранее СМИ сообщили, что Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в котором он якобы назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.

с чего всё началось

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Россия покидает переговоры по Донбассу, о чем якобы заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в своем письме канцлеру Германии Ангеле Меркель. Позднее источник опроверг эту информацию, пишет "Царьград".

Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу

Происшествия Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России. 348

Футбол Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок» Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".

Происшествия Суд арестовал пятерых исламистов, задержанных в Волгоградской области Пятерых членов ячейки "Таблиги Джамаат"*, задержанных в Волгоградской области, суд арестовал до 28 сентября, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская. 128

Общество Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа «По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения. 55

Происшествия В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти. 12

Здоровье Главными переносчиками коронавируса признаны дети младше пяти лет Выяснилось, что у детей младше пяти лет в носоглотке концентрация коронавирусных частиц оказалась гораздо выше, чем в других возрастных группах. 12

Здоровье Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа Британские врачи назвали покалывание и онемение в руках признаком болезней сердца, сообщило издание Express.

Футбол Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.

Политика Кремль рассчитывает, что задержанных в Белоруссии россиян отпустят Кремль выражает надежду на то, что россиян, которые были задержаны в Белоруссии в ночь на 29 июля, отпустят в ближайшее время. 555

Экономика Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков. 2,6K

Религия В Азербайджане отмечается Курбан-байрам Согласно принятому Милли Меджлисом закону «О праздниках в Азербайджанской Республике» от 27 октября 1992 года, Гурбан байрамы в Азербайджане отмечается на государственном уровне. 9

Общество Путин подписал закон о кальянах и вейпах Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. 625

Единоборства Макгрегор после завершения карьеры поднялся в рейтинге UFC Ирландский боец Конор Макгрегор, в этом году объявивший о завершении карьеры бойца, неожиданно поднялся в рейтинге UFC.

Кино Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер пообещал снять четвертый сезон сериала «Ганнибал», закрытый из-за низких рейтингов.