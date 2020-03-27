Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков не переходил на удаленную работу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу. "Меня никуда не переводили", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".
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Песков опроверг сообщения о переходе на удаленную работу

Газета.Ru08:11

Песков не перешел на удаленку, а дал «России 1» дистанционное интервью

Вести.Ru07:58

Песков опроверг сообщения о своем переходе на удаленную работу

РБК07:50

Песков опроверг сообщения о своем переходе на дистанционную работу

РИА Новости07:28

Песков опроверг информацию о переходе на удаленную работу

ТАСС08:04

Дмитрий Песков опроверг переход на удалённую работу из-за коронавируса

Говорит Москва07:05

Дочь Пескова отреагировала на фейковые новости о себе

Lenta.ru08:30
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Общество

Еще 270 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 270 и достигло 1534.
Общественное телевидение России 05:52
Общество

Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 08:16
Футбол

Вратарь «Пари Сен-Жермен» улетел в Коста-Рику за 200 тысяч долларов

Навас с женой и тремя детьми отправился из Франции в Коста-Рику. Перелет обошелся Навасу в 200 тысяч долларов, сообщает "Спорт-Экспресс".
Вести.Ru 04:57
Общество

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Московский Комсомолец 03:04
Общество

К ИВЛ в Москве подключены почти 40 процентов пациентов младше 40

Возраст почти 40 процентов пациентов, которые находятся в московских больницах и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), меньше 40 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Вести.Ru 08:23
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Наука

Ученые проанализировали 8 штаммов коронавируса

Ученые из США провели анализ 8-ми штаммов коронавируса SARS-CoV-2, пишет Daily Mail.
Live24 07:14
Общество

В России зафиксировано более 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 270 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество заражённых в стране перешагнуло отметку в 1,5 тыс. человек, более тысячи из них — в Москве.
RT на русском 08:24
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово просят эвакуировать их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

Исаакиевский собор провел Божественную Литургию и закрылся

Сегодня, 29 марта, собор провел последнее богослужение, Литургию Василия Великого, на которой присутствовало гораздо меньше человек, чем обычно.
RuNews24.ru 05:20
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Происшествия

В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

РИА Новости 07:47
Общество

В Китае заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем заболевания COVID-19, в Китае практически остановилось.
Известия 09:06
Здоровье

В Ставрополе к выписке готовят первую пациентку с коронавирусом

В Ставрополе на следующей неделе готовятся выписывать первую в регионе пациентку с коронавирусом.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 06:51
Футбол

Тедеско рассказал об игроках, которых хотел бы пригласить в «Спартак»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско назвал бывших футболистов, которых хотел бы видеть в своей команде.
РИА Новости 08:23
Общество

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости из-за распространения коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 09:28
Здоровье

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом

В Красноярске медсестра заразилась коронавирусом В Красноярске первичный тест на коронавирус оказался положительным у медсестры больницы скорой медицинской помощи (БСМП), которая работала с зараженными коронавирусом, сообщает местный телеканал "Енисей".
Медиазона вчера в 09:45
Политика

Зеленский: Украина может получить от МВФ $8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ может увеличить помощь Киеву до $8 млрд с нынешних $5,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество

Аксёнов потребовал возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

Первое уголовное дело за инфицирование другого человека коронавирусом предложил завести глава Крыма Сергей Аксёнов 29 марта в ходе ежедневного совещания по ситуации с коронавирусом в регионе.
Красная весна 05:39
Происшествия

В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19

Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.
РИА Новости 08:54
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Общество

Центр «Екатеринбург-Экспо» превратили в госпиталь

Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» временно превратили в госпиталь в рамках учений.
Красная весна 06:21
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Глава Минздрава оценил влияние погоды на распространение коронавируса

Глава Минздрава Российской Федерации оценил влияние погоды на распространение коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:08
Армия и оружие

NI назвал «вызовом из прошлого» бомбардировщик Су-24

Эксперты издания сообщают, что советский Су-24 схож с General Dynamics F-111, который создавался примерно в тот же временной период.
Военное дело 08:59
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ 27 марта в 21:51
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей

Андриевский отметил, что тепловизор стоит в районе 300-500 тысяч рублей, что является посильной нагрузкой на компанию.
Газета.Ru вчера в 23:19
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

СК проверяет блогершу, похваставшуюся прогулками вместо карантина

Блогерша заявила, что теперь «делает что хочет». После этого женщину стали замечать в местных кафе и спортзале.
НТВ 08:29
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