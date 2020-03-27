Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ о том, что он якобы перешел на дистанционную работу. "Меня никуда не переводили", - сказал Песков радиостанции "Говорит Москва".

Песков не переходил на удаленную работу

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