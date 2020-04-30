В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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