Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера. В четверг Мишустин на встрече с президентом сообщил, что тест показал положительный результат на коронавирус.
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Песков ответил на вопрос об уходе Мишустина с поста премьер-министра

REGNUM03:00

Песков назвал «ерундой» сообщения об уходе Мишустина с поста премьера

Газета.Ru02:24

Кремль отреагировал на данные о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Lenta.ruвчера в 16:52

«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера

Телеканал 360°вчера в 16:49

Песков назвал ерундой информацию о том, что Мишустин покинет пост

Московский Комсомолецвчера в 16:42

Песков назвал ерундой сообщения о возможном уходе Мишустина с должности

РБКвчера в 16:40

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

РИА Новостивчера в 16:33
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,3K
Политика

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru вчера в 17:23
2,6K
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
457
Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,3K
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,7K
Общество

Назван срок инкубационного периода заражения коронавирусом

"Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры", - сказал Петриков.
Газета.Ru 03:11
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Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
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Общество

Скворцова: РФ уже вышла на плато по числу новых случаев коронавируса

В России снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом и в течение последней недели заболеваемость практически стабилизировалась на одном уровне.
РИА Новости вчера в 18:56
1,1K
ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
91
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Lenta.ru вчера в 06:04
669
Игры

Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Компания Ubisoft анонсировала новую часть Assassin’s Creed под названием Valhalla.
Газета Metro вчера в 13:07
61
Здоровье

Названа чаще всего попадающая в реанимацию категория больных COVID-19

Врач-реаниматолог одной из московских больниц рассказала, какая категория пациентов с коронавирусом чаще всего оказывается в реанимации.
Известия вчера в 23:15
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Политика

Трамп впервые за месяц покинет Белый дом

Президент США Дональд Трамп, который более месяца не покидал Белый дом в условиях борьбы с коронавирусом, в пятницу направится в свою загородную резиденцию в Кэмп-Дэвиде, следует из обнародованного Белым домом рабочего графика.
РИА Новости вчера в 23:51
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина сообщила о выписке из больницы

Народную артистку РСФСР Надежду Бабкину выписали из больницы. Об этом сама артистка написала в Instagram.
РБК вчера в 18:55
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Происшествия

В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом

По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
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Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru вчера в 16:50
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,5K
Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

По предварительным данным, заключительный этап перехода на новую систему будет завершен к концу июня 2020 года.
Слово и Дело 02:26
8
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
8
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,5K
Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM вчера в 03:39
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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