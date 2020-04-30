Политика
ИнфоросПесков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Он предложил на время лечения назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.
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«Это ерунда»: Песков опроверг теории СМИ о уходе Мишустина с поста премьера
Телеканал 360°вчера в 16:49
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Общество
Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим
Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы
Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус
Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
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Московский Комсомолец 12:14
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
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Новое поколение кроссовера Renault Kadjar получит гибридные моторы
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Автоновости дня 09:40
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Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Футбол
Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.
Vprognoze.ru 09:58
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
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В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Футбол
Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона
По ходу видеоконференции общего собрания ФНЛ клубы проголосовали за досрочное завершение первенства сезона-2019/2020, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Евро-футбол.ру вчера в 06:29
Футбол
Губерниев ответил Юрану фразой из советского кинофильма
Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев ответил на заявление главного тренера подмосковных «Химок» Сергея Юрана.
RT на русском 12:23
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
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Общество
ВОЗ оставила в силе режим глобальной ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС действует с 30 января.
Говорит Москва 11:55
Общество
«Говорить об ослаблении режима не приходится»: Куйвашев — о том, что будет после майских праздников
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Почта опубликовала график работы в праздники
«Почта России» опубликовала график работы своих отделений на майские праздники.
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Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
Здоровье
Россия догоняет Италию. Как развивается эпидемия у нас и в других странах — изучаем на графиках
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Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Армия и оружие
Украинские хакеры опубликовали секретные документы ВСУ
Украинские хакеры опубликовали в сети секретные документы ВСУ, пишут СМИ.
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