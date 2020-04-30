Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Он предложил на время лечения назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.

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