Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом. Он предложил на время лечения назначить и.о. премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Позже издание "Медуза" сообщило, что Мишустин может не вернуться назад в кресло премьера.

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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