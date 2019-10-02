25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.

с чего всё началось

Указа не было, он не публиковался.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».

Культура Малахов попросил прощения по-киргизски Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.

Экономика Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.

Политика В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.

Общество ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Политика Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера» На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.

Политика Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева сделала Билану замечание Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.

Политика Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.

Культура Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Наука В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок Еще у одного вида тихоходок исследователи тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями.

Шоу-бизнес Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.

Армия и оружие Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японского моря Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что запуск баллистических ракет Северной Кореей нарушает резолюции Совета безопасности ООН, в связи с этим Пхеньяну заявлен решительный протест.

Недвижимость Рост цен на жилье в России прекратился В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.

Политика Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Здоровье Две тысячи жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава области Кристина Рамазанова сообщила, что лабораторные анализы подтвердили заболевание у 2 тысяч человек, еще 76 сейчас в больнице под наблюдениями врачей с признаками ГЛПС.

Энергетика Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».

Политика Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки» Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент разработает новый закон об особом статусе Донбасса.