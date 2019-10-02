Политика

RT на русскомRT на русскомПесков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
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Дмитрий Песков
Указа не было, он не публиковался.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:00
с чего всё началось

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
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