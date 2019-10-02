Политика
RT на русскомПесков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
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Указа не было, он не публиковался.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 06:00
с чего всё началось
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.Интерфаксвчера в 15:35
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Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Культура
Малахов попросил прощения по-киргизски
Телеведущий Андрей Малахов в своей передаче "Прямой эфир" на канале "Россия" извинился перед народом Киргизии за свои недавние высказывания, попросив прощения на киргизском языке.
Экономика сегодня вчера в 23:37
Экономика
Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года
Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:40
Политика
В Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
RT на русском 05:57
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 30 сентября в 11:05
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Политика
В Евросоюзе прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»
Представитель внешнеполитической службы ЕС прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера».
Журналистская правда 07:49
Политика
Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»
На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны.
Lenta.ru 07:46
Политика
Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял решение и прорабатывает вопрос присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому совету (ЕАЭС), сообщила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Коммерсантъ 04:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала Билану замечание
Певица Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану под его постом в Инстаграм.
GreatLove 04:48
Политика
Путин призвал верить фактам в расследовании атаки на саудовские НПЗ
Президент России Владимир Путин осудил атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал руководствоваться фактами, а не эмоциями в расследовании нападения.
Известия 08:00
Культура
Скончался композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
На 85 году жизни скончался известный композитор Гия Канчели. Об этом сообщает РИА "Новости".
Neva.Today 03:09
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Наука
В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок
Еще у одного вида тихоходок исследователи тоже нашли белок с аналогичным строением и функциями.
N+1 05:51
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Бочкарёва сорвала «Прямой эфир» Малахову
Рамблер 02:21
Армия и оружие
Северная Корея снова запустила ракету в сторону Японского моря
Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что запуск баллистических ракет Северной Кореей нарушает резолюции Совета безопасности ООН, в связи с этим Пхеньяну заявлен решительный протест.
Эхо Москвы 03:00
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru 05:45
Политика
Лавров рассказал о подписании формулы Штайнмайера на раздельных листах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал согласование формулы Штайнмайера во время встречи в Минске представителей контактной группы по Донбассу.
RT на русском 07:13
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Здоровье
Две тысячи жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава области Кристина Рамазанова сообщила, что лабораторные анализы подтвердили заболевание у 2 тысяч человек, еще 76 сейчас в больнице под наблюдениями врачей с признаками ГЛПС.
Московский Комсомолец 05:41
Энергетика
Новак сообщил о фундаментальной роли «черных лебедей» на рынке нефти
Ситуация с ценами на нефть остается «почти стабильной», однако сами рынки находятся под давлением неопределенных факторов, чаще всего связанных с геополитикой, — «черных лебедей».
РБК 06:16
Политика
Закон о статусе Донбасса обсудят после встречи «нормандской четверки»
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что парламент разработает новый закон об особом статусе Донбасса.
РБК 07:06
Гаджеты
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Отмечается, что пользователям iOS 8 можно обновится до новой версии ОС, чтобы пользоваться WhatsApp.
Газета DAILY 30 сентября в 14:51