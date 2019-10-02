Политика
RT на русскомПесков опроверг сообщения об отставке главы ФСИН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
Читать в источнике
Оценить53
Да, это правда. Он ушёл с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
— Ева Меркачева, российская журналисткаИнтерфакс вчера в 15:35
с чего всё началось
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.Интерфаксвчера в 15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Политика
Путин заявил о готовности продлить на год газовый контракт с Украиной
Россия готова на год продлить контракт на прокачку газа с Украиной, если не будет подписан новый договор, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:34
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Кононов наказан за неявку на пресс-конференцию
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 100 тысяч рублей теперь уже бывшего наставника московского "Спартака" Олега Кононова, не пришедшего на пресс-конференцию после последнего домашнего матча красно-белых с "Оренбургом".
Вести.Ru 08:46
Происшествия
Силовики пришли с обысками в редакцию дагестанской газеты «Черновик»
Силовики проводят обыски в редакции дагестанского еженедельника «Черновик» в Махачкале.
REGNUM 07:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве
Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Экономика
Кредиты сделали недоступнее для россиян
Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Инго Хаспел, агент футболиста "Спартака" Андре Шюррле объяснил, почему форвард пропустил два матча красно-белых.
Pravda.Ru 08:21
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Авто
Специалисты рассказали, стоит ли прогревать двигатель в машине зимой
Эксперты объяснили, почему не стоит прогревать зимой двигатель автомобиля на холостом ходу.
МонаВиста вчера в 10:12
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
Транспорт
ГИБДД предложила не штрафовать водителей в непогоду
Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
BFM.ru 06:11
Общество
В России выпустили уникальный шрифт, созданный детьми с ДЦП
РИА Новости 07:28
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали подписание Киевом «формулы Штайнмайера»
Заместитель начальника народной милиции Эдуард Басурин отметил, что предложенные «формулой» разооружение и разведение вооруженных сил республик Донбасса и Украины также должны быть согласованы с представителями ЛНР и ДНР.
Красная весна 01:58
Здоровье
В подмосковном роддоме на свет появился мальчик весом более 5 кг
Жительница Балашихи родила ребёнка весом 5,4 кг.
Live24 вчера в 05:23
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели открытую тренировку
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели открытую тренировку в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
Чемпионат 06:29
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма вчера в 02:09
Армия и оружие
Экс-стратег Пентагона призвал Вашингтон перестать недооценивать Россию
США не только утратят превосходство на международной арене, но и могут прекратить свое существование, если Вашингтон не осознает, что Россия "является самой большой опасностью для национальной безопасности" страны.
Pravda.Ru 03:46
Экономика
Решение о подорожании проезда в транспорте Петербурга пока не принято
Окончательное решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга пока не принято, рассматривается несколько вариантов, в том числе сохранение ныне действующих тарифов.
REGNUM 07:38
Гаджеты
Samsung закрывает свой последний завод в Китае
Согласно появившейся в Сети информации, последний завод Samsung в Китае будет закрыт до конца текущего месяца.
UfaTime.ru 01:21
Политика
Сурков огласил условия для проведения саммита «нормандской четверки»
Помощник главы РФ Владислав Сурков заявил, что для согласования даты саммита "нормандской четверки" необходимо завершить и подтвердить разведение сил в Петровском и Золотом, пишет RT.
Народные новости 03:49
Кино
Warner Bros. ищет юного Нео для «Матрицы 4»
Киностудия Warner Bros. намерена найти актера, который сыграет юного Нео в фантастическом фильме "Матрица 4".
Kinonews.ru 05:08
Культура
Церемония вручения премии ТЭФИ-2019 стартовала в столице
Церемония вручения премии ТЭФИ-2019 готова к открытию, сообщил корреспондент «Вечерней Москвы».
Вечерняя Москва 06:21
Здоровье
Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений
«Естественно, чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам, поэтому создали график увольнений», — заявил Менткевич, уточнив, что родителям пациентов пригрозили выпиской их детей, если они придут на пресс-конференцию.
Lenta.ru 09:21
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru вчера в 09:25
Политика
Путин произвёл ряд кадровых назначений в МВД, МЧС, ФСИН и прокуратуре
Кадровые перестановки произведены и органах прокуратуры.
REGNUM 02:44
Политика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
Вести.Ru 05:07