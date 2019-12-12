Политика
ТАССПесков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства. Таким образом он прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.
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Песков ответил на заявление Брекоткина о том, что на телевидении запрещено шутить про Путина
Екатеринбург Онлайн06:15
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Политика
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Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов заявил, что не удивлен задержанием в аэропорту Бухареста лидера запрещенного в России меджлиса*.
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