Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства. Таким образом он прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

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