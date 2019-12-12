Политика

ТАССТАССПесков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства. Таким образом он прокомментировал интервью шоумена и юмориста Дмитрия Брекоткина, который высказал соответствующее мнение.
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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

ТАСС04:25

Песков ответил на заявление Брекоткина о том, что на телевидении запрещено шутить про Путина

Екатеринбург Онлайн06:15

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URA.Ru04:13

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RT на русском04:49

Песков отрицает усиление цензуры на телевидении

Газета.Ru04:33

Песков не согласен с мнением об усилении цензуры на телевидении

Коммерсантъ05:57

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Lenta.ru04:53
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Заявления прокуратуры Нидерландов в отношении России по делу о крушении Boeing рейса МН17 и жителя ДНР Владимира Цемаха вызывают в России недоумение.
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