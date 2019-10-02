Политика

Gazeta.SPbGazeta.SPbПесков опроверг указ об отставке главы ФСИН Корниенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об освобождении от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении Геннадия Корниенко не было.
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Ева Меркачева
Да, это правда. Он ушёл с должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.
— Ева Меркачева, российская журналисткаИнтерфакс вчера в 15:35
с чего всё началось

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфаксвчера в 15:35

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В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Подписание "формулы Штайнмайера" означает, что все стороны, в частности Киев, признают, что народ Донбасса имеет право самостоятельно определять свою судьбу, заявили главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
BFM.ru 03:45
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В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
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Лавров рассказал о подписании «формулы Штайнмайера» на разных листах

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Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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Футбол

«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
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Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT

Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT.
Коммерсантъ 05:41
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

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Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
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Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов

Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
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В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
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Культура

Названы лауреаты ТЭФИ-2019 в категории дневных программ

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Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
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Онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
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Под Саратовом задержаны избившие до смерти мужчину полицейские

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В мускулатуре зародыша человека найдено наследие палеозоя

Биологам из Соединенных Штатов удалось найти в мускулатуре зародыша человека наследие палеозойской эры.
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Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом

Уверяю вас, там нет ничего, что компрометировало президента Трампа.
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Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

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Объявлены цены и комплектации новой Toyota RAV4 в России

Сегодня дилерские центры Toyota в РФ начали принимать заказы на вседорожник Toyota RAV4 пятой генерации, выпуск которого организован на заводе в Санкт-Петербурге.
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