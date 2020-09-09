Авторы Remnant: From the Ashes и Chronos анонсировали Chronos: Before the Ashes

Сочетание Chronos и Ashes говорит о том, что её действие будет разворачиваться в той же вселенной, где обитают герои ранее вышедших Remnant: From the Ashes и Chronos, а «before» намекает на приквел.