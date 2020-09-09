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DP.RU
DP.RU

Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России

Как сообщает РИА Новости, визит Лукашенко состоится 14 сентября. Белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставку нефти и газа, интеграцию в рамках ЕврАзЭС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47
Подробнее о событии
РИА Новости

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

РИА Новости05:56
RT на русском

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русском06:26
Lenta.ru

Кремль ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Lenta.ru05:58
Коммерсантъ

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъ06:38
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБК05:53
Московский Комсомолец

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолец05:52
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАСС05:47
КП - Беларусь

«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

КП - Беларусь09:17

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, РФ, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева
РИА Новости14:14

Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегодня03:15
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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