Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России
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Как сообщает РИА Новости, визит Лукашенко состоится 14 сентября. Белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставку нефти и газа, интеграцию в рамках ЕврАзЭС.В источнике
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Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47
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