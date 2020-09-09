Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России
Смотрите также
Худруком Театра имени Моссовета стал Евгений Марчелли
В Калифорнии начались массовые веерные отключения электроэнергии
МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
Татьяна Навка появится на шоу «Ледниковый период» в новом образе
Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Жительница Краснодара обвинила соседей в избиении ее мужа на детской площадке
19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Фильм Андрея Кончаловского показали на Венецианском кинофестивале
Кристина Асмус поделилась редким фото с тремя сестрами
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Кремль анонсировал визит Лукашенко в РФ в ближайшие дни
Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
МИД заявил послу ФРГ решительный протест из-за дела Навального
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Колесникова заключена под стражу по делу о захвате власти
Суд на Украине арестовал 65 российских самолетов за полеты в Крым
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем
Как сообщает РИА Новости, визит Лукашенко состоится 14 сентября. Белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставку нефти и газа, интеграцию в рамках ЕврАзЭС.В источнике
С чего всё началось
Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47
Подробнее о событии