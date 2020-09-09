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DP.RU
DP.RU

Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России

Как сообщает РИА Новости, визит Лукашенко состоится 14 сентября. Белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставку нефти и газа, интеграцию в рамках ЕврАзЭС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъ06:38
RT на русском

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русском06:26
Московский Комсомолец

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолец05:52
РИА Новости

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

РИА Новости05:56
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБК05:53
Lenta.ru

Кремль ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Lenta.ru05:58
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАСС05:47
КП - Беларусь

«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

КП - Беларусь09:17

В Калифорнии начались массовые веерные отключения электроэнергии

Вашингтон, 7 сентября 2020, 20:50 — REGNUM На территории американского штата Калифорния отмечены веерные отключения электроэнергии, сопоставимых с которыми не было за последние 19 лет, сообщает 7 сентября издание Роlітісо.
REGNUM7 сентября в 13:50

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» рассказала о своей болезни

Среди пришедших на церемонию был замечен Станислав Дужников, который снимался в сериале «Воронины» в роли Лени — сына Николая Воронина, роль которого на протяжении десяти лет играл Борис Клюев.
Слово и Деловчера в 09:21
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