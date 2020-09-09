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DP.RU
DP.RU

Песков опроверг возможность присоединения Белоруссии к России

Как сообщает РИА Новости, визит Лукашенко состоится 14 сентября. Белорусский лидер обсудит со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы торгово-экономического сотрудничества, поставку нефти и газа, интеграцию в рамках ЕврАзЭС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАССвчера в 05:47
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Коммерсантъ

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъвчера в 06:38
RT на русском

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русскомвчера в 06:26
Московский Комсомолец

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 05:52
РИА Новости

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

РИА Новостивчера в 05:56
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБКвчера в 05:53
Lenta.ru

Кремль ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Lenta.ruвчера в 05:58
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАССвчера в 05:47
КП - Беларусь

«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

КП - Беларусьвчера в 09:17

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране
РИА Новостивчера в 05:35
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Акции Tiffany подешевели на 10% на фоне проблем с продажей компании

LVMH сообщила, что решила отложить сделку после письма министра иностранных дел Франции, в котором французской компании было рекомендовано отсрочить приобретение Tiffany до 6 января 2021 года в ответ на угрозу введения налогов на французские товары со стороны США.
РБКвчера в 09:53
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Разработчик «Новичка» прокомментировал данные о новой версии вещества

Российский блогер Алексей Навальный не мог отравиться никаким из нервно-паралитических веществ класса «Новичок», поскольку у него не было симптомов интоксикации им. Таким образом данные о новой версии вещества в беседе с РИА Новости прокомментировал один из его создателей Леонид Ринк.
Lenta.ruвчера в 15:42
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Перес объявил об уходе из Racing Point

В объявлении, сделанном через свои страницы в социальных сетях, Серхио Перес в среду вечером объявил, что в 2021 году не будет выступать за команду из Сильверстоуна – она сменит имя с Racing Point на Aston Martin.
Motorsport.com Россиявчера в 14:57