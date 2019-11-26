Спорт

Вести.RuВести.RuПесков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций. Круглый стол планировался на 28 ноября.
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с чего всё началось

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.
Чемпионат01:35

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Кремль не готовит встречу по возможному введению WADA санкций против спортсменов России

ТАСС Спорт04:00

В Кремле опровергли информацию о готовящейся встрече Путина с руководителями спортивных федераций

Sport24.ru04:05

Кремль отреагировал на сообщения о срочных мероприятиях, в связи с угрозами ВАДА

Спорт день за днем04:22

Песков опроверг информацию о том, что главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента

Sports.ru04:12

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Вести.Ru03:57

Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA

РБК04:25

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Чемпионат01:35
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Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на четыре года

Если заседание в Париже примет такое решение, спортсмены из России получат право участвовать в Олимпийских играх летом 2020 года только под нейтральным флагом.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:54
Общество

Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком

Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Коммерсантъ 06:19
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Общество

Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Lenta.ru 02:36
Происшествия

В Иркутске подросток помог остановить насильника, похитившего девочку

Интерфакс 03:34
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили закачкой транзитного сырья в свои хранилища

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как газ неопределенного собственника, пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.
РБК вчера в 17:21
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе приблизилась к эпидпорогу

По данным регионального Управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивановской области находился на уровне эпидемического порога, характерного для данного периода года.
IvanovoNews вчера в 07:47
Общество

Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
RT на русском вчера в 13:23
Происшествия

Вахтовый автобус с пассажирами врезался в жилой дом в Уфе

Утром в Уфе вахтовый автобус, обслуживающий одну из городских организаций, съехал с дороги и врезался в пятиэтажный жилой дом.
VSE42.RU 04:26
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели 24 ноября в 13:55
Политика

Путин призвал менять ситуацию с оттоком молодёжи из регионов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо менять ситуацию с оттоком молодёжи из родных регионов в большие города.
Life.ru 06:43
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд вчера в 07:41
Происшествия

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 04:57
Кино

Выход «Годзиллы против Конга» перенесли на восемь месяцев

Киностудия Warner Bros. отложила выход картины «Годзилла против Конга» на восемь месяцев ― с марта 2020-го на ноябрь того же года, пишет Variety.
Афиша Daily 03:57
Происшествия

В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти, более 600 обратились за медицинской помощью.
ТАСС 05:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

В течение всего декабря в России будут наблюдаться температурные аномалии, сообщил центр "Фобос".
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население и деловые круги своей страны отказаться от доллара и использовать в расчетах турецкую лиру.
ТАСС 05:27
Общество

В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.
Известия 06:26
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с американцем Тони Фергюсоном.
Российская газета вчера в 22:40
Политика

Соратницу Порошенко отправят под суд из-за угроз Зеленскому

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру страны проект подозрения в отношении депутата Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность» Софии Фединой о возможной угрозе убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru 05:36
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Общество

Нацбанк Украины вводит в оборот новые монеты

Отмечается, что монеты номиналом 5 гривен введут в оборот с 20 декабря. В 2020 году появятся монеты в 10 гривен.
Украина.ру 04:49
Политика

Оппозиция в Германии призывает к снятию санкций с России

Фракция призвала федеральное правительство повлиять на ЕС с тем, чтобы санкции против России не были продлены, поскольку они «не являются экономически эффективными и создают еще больше проблем, чем решают».
ИноСМИ 23 ноября в 16:51
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Общество

В Центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

РЕН ТВ вчера в 12:52
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

Злоумышленники, ограбившие сокровищницу "Зеленый свод" в Дрездене, разбили витрину в музейном зале топором, следует из записи с камер видеонаблюдения.
РИА Новости 05:23
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости 04:52
Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:00
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