Спорт
Вести.RuПесков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций
Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций. Круглый стол планировался на 28 ноября.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.Чемпионат01:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль отреагировал на сообщения о срочных мероприятиях, в связи с угрозами ВАДА
Спорт день за днем04:22
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию
Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр
Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
Политика
Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
Политика
В США требуют ввести санкции против Турции за испытания С-400
Американский сенат резко усилил давление на Дональда Трампа. Поводом стали испытания российских С-400, которые провела Турция.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Политика
В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища
Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Общество
Температурные аномалии ждут россиян в декабре
По данным центра "Фобос", в декабре ожидаются температурные аномалии.
Происшествия
Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву
Фигурное катание
Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии
В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
Хоккей
«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России
«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Общество
Роскачество подвело итоги «Винного гида»
Общество
Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда
Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
Шоу-бизнес
О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети
В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Политика
Названа «настоящая причина» чеченской войны
В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Политика
Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Шоу-бизнес
Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание жениться
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Спорт
Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру
Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.