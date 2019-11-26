Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.

с чего всё началось

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций. Круглый стол планировался на 28 ноября.

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