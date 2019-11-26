Спорт

Вести.RuВести.RuПесков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Напомним, что ранее СМИ сообщали о том, что 28 ноября администрация президента планировала встречу президента страны Путина с руководителями спортивных федераций. Круглый стол планировался на 28 ноября.
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с чего всё началось

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.
Чемпионат01:35

Подробнее о событии

Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Вести.Ru03:57

Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA

РБК04:25

Кремль отреагировал на сообщения о срочных мероприятиях, в связи с угрозами ВАДА

Спорт день за днем04:22

Песков опроверг информацию о том, что главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента

Sports.ru04:12

Кремль не готовит встречу по возможному введению WADA санкций против спортсменов России

ТАСС Спорт04:00

В Кремле опровергли информацию о готовящейся встрече Путина с руководителями спортивных федераций

Sport24.ru04:05

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Чемпионат01:35
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Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 08:26, Ашберн
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею сделать 31 декабря выходным днем.
Москва 24 вчера в 04:51
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Политика

Зеленский назвал сложными отношения Украины с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Таллине прокомментировал отношения Украины и России.
RT на русском 05:50
Политика

В США требуют ввести санкции против Турции за испытания С-400

Американский сенат резко усилил давление на Дональда Трампа. Поводом стали испытания российских С-400, которые провела Турция.
РЕН ТВ 00:11
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета 04:07
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° вчера в 03:38
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в прессе

В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Комсомольская правда вчера в 11:25
Политика

В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища

Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".
Газета.Ru 06:48
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Общество

Температурные аномалии ждут россиян в декабре

По данным центра "Фобос", в декабре ожидаются температурные аномалии.
Smolnarod.ru 05:44
Происшествия

Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Интерфакс вчера в 18:24
Фигурное катание

Российские фигуристы вернулись домой после этапа Гран-при в Японии

В понедельник, 25 ноября, в аэропорту Домодедово в Москве совершил посадку самолет из Японии с российскими фигуристами, которые представляли нашу страну на очередном этапе Гран-при.
ТК Звезда вчера в 11:09
Хоккей

«Вашингтон» хочет сыграть матч регулярного чемпионата НХЛ в России

«Вашингтон Кэпиталз» желает провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 10:17
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
Армия и оружие

Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту

На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
РБК 00:48
Общество

Роскачество подвело итоги «Винного гида»

РИА Новости 04:15
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Шоу-бизнес

О беременности Светланы Ходченковой заговорили в Сети

В сети нашлись и те, кто опровергли факт беременности актрисы.
Privet-Rostov.ru вчера в 08:35
Политика

Названа «настоящая причина» чеченской войны

В 1994 году в России началась Первая чеченская война (официальное название — Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике), целью которой было возвращение контроля над территорией Чечни, где в 1991 году была провозглашена Чеченская Республика Ичкерия.
Lenta.ru вчера в 18:46
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Происшествия

Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы

РИА Новости 05:23
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Шоу-бизнес

Борис Корчевников не сдержал данное Анне Ковальчук обещание жениться

Территория новостей вчера в 12:11
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Спорт

Олимпийский чемпион Илья Захаров завершает карьеру

Саратовский спортсмен Илья Захаров, ставший на Олимпиаде 2012 года чемпионом в прыжках в воду, принял решение о прекращении карьеры.
Четвертая Власть 01:30
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