Спорт

BFM.ruBFM.ruПесков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом

Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.
Чемпионат01:35

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Песков опроверг встречу Путина с руководителями спортивных федераций

Вести.Ru03:57

Кремль не готовит встречу по возможному введению WADA санкций против спортсменов России

ТАСС Спорт04:00

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Песков опроверг информацию о том, что главы спортивных федераций вызваны в администрацию президента

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Песков опроверг встречу в Кремле по возможным санкциям WADA

РБК04:25

В Кремле опровергли информацию о готовящейся встрече Путина с руководителями спортивных федераций

Sport24.ru04:05

Руководители спортивных федераций срочно вызваны в администрацию президента РФ

Чемпионат01:35
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Главу «Христианского государства» Калинина освободили в зале суда

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Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию на Украине

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На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей

Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
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В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских

В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
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Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
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Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты

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«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

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