Спорт
BFM.ruПесков опроверг встречу спортивных руководителей с президентом
Администрация президента не планирует проводить круглый стол по обсуждению спортивных вопросов, в частности с возможным введением (WADA) санкций в отношении РФ и российских спортсменов. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Как стало известно «Чемпионату», в ближайшее время в администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол с участием руководителей спортивных федераций.Чемпионат01:35
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Кремль отреагировал на сообщения о срочных мероприятиях, в связи с угрозами ВАДА
Спорт день за днем04:22
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Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
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Шоу-бизнес
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Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Сына Елены Яковлевой избили за-за татуировок
Сын известной актрисы Елены Яковлевой, Денис Шальных, когда-то украсил свое тело татуировками.
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Соловьев назвал Зеленского завхозом
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Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
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Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, среди тем на повестке дня — ситуация на юго-востоке Украины.
Политика
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Фракцию партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинут 11 парламентариев.
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На создание единого поставщика телеконтента потратят 50 млрд рублей
Создание единого поставщика телеконтента в интернете потребует дополнительных расходов в размере 50 млрд рублей.
Происшествия
В Челябинской области мужчина с ножом напал на полицейских
В городе Озерске Челябинской области возбуждено уголовное дело о причинении ножевых ранений сотрудникам полиции.
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В Иркутске сгорел мебельный магазин
Иркутские пожарные ликвидировали открытое горение в мебельном магазине, сообщает сайт ГУ МЧС по Иркутской области.
Общество
Суд обязал двух военных выплатить 31 миллион рублей за пуск ракеты
Ранее по итогам уголовного разбирательства был заявлен иск на 46,5 миллионов рублей. Позже ущерб сократили до 40,6 миллионов.
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«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»
Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.