Политика
РИА НовостиПесков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля, такое решение президент РФ Владимир Путин принял в понедельник.
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Решение было принято, и дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах по всей стране в самых разных регионах всё больше и больше людей.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ 06:35
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Происшествия
В Росгвардии прокомментировали спецоперацию на Урале, где погиб человек
Екатеринбург, 2 июня 2020, 12:50 — REGNUM Отрят СОБР открыл огонь по мужчине в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге после того, как гражданин совершил действия, оцененные как опасные.
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Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в мае упали в годовом выражении на 42%
Продажи "АвтоВАЗа" в мае в России выросли на 65,7% в месячном выражении, в годовом — упали на 42%, сообщает компания.
ПРАЙМ 06:00
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 30 мая в 20:24
Политика
Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве
Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:02
Кино
Хоррор «Первая ведьма» стал лидером американского проката
Американский фильм ужасов «Первая ведьма» является лидером проката пять недель подряд.
Культуромания 04:57
Общество
В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф.
12 Канал Омск 31 мая в 23:19
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Футбол
Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Здоровье
В Ивановской области умер еще один пациент с коронавирусом
В Ивановской области скончался еще один больной с коронавирусной инфекцией. Пациенту был 91 год, заболевание развивалось стремительно.
Ивтелерадио 05:01
Кино
Режиссер «Чудо-женщины: 1984» ответила на теорию о романе Дианы и Гепарды
Киноафиша России 05:08
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Экономика
В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты
По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев.
Финмаркет 05:49
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
Государственные Вести вчера в 04:39
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают расти
Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии.
Экономика сегодня 04:38
Происшествия
В Мурманской области рухнул мост
Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона.
ИА Красная Весна вчера в 12:32
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
Здоровье
Больных из Урюпинского психинтерната везут в Волгоград
ИА Городские вести. Волгоград 05:07
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов.
РИА Новости 03:00
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновился
Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня.
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Единоборства
Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC
Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.
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Авто
В России введут новые штрафы для автовладельцев
Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах.
Афанасий-бизнес вчера в 03:39
Общество
Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» пройдет 22 июня.
Дождь 05:31
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44