Решение было принято, и дата была назначена только вчера. Она была предложена членами рабочей группы и была назначена президентом. И мы констатируем, что ситуация постепенно эпидемиологическая улучшается. Вы видите на улицах по всей стране в самых разных регионах всё больше и больше людей.

В Кремле считают, что "остатки" пандемии коронавируса не скажутся на явке при голосовании по конституции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля, такое решение президент РФ Владимир Путин принял в понедельник.

Песков: «остатки» пандемии не скажутся на голосовании по Конституции

Происшествия В Росгвардии прокомментировали спецоперацию на Урале, где погиб человек Екатеринбург, 2 июня 2020, 12:50 — REGNUM Отрят СОБР открыл огонь по мужчине в ходе штурма его квартиры в Екатеринбурге после того, как гражданин совершил действия, оцененные как опасные. 33

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 53

Общество Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС. 736

Политика «Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора. 234

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Армия и оружие Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения. 1,3K

Политика Путину доложили о задержаниях за одиночные пикеты в Москве Москва, 2 июня 2020, 13:02 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании за одиночные пикеты в Москве, заявил 2 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 2

Общество В России запретили взыскивать долги с пенсий и пособий С 1 июня судебные приставы не смогут взыскать средства даже с самых злостных неплательщиков, если они пострадали от катаклизмов и катастроф. 34

Политика Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости. 122

Футбол Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.

Экономика В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. 7

Энергетика Мировые цены на нефть продолжают расти Стоимость североморской марки нефти Brent поднялась выше 39 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой сессии. 16

Происшествия В Мурманской области рухнул мост Железнодорожный мост, связывающий Мурманск с остальной Россией обрушился сегодня, 1 июня сообщает ГУ МЧС региона. 1K

Общество В России начнут выдавать новые автомобильные номера МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств, согласно которым машинам смогут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов. 383

Общество Транзит российского газа через Польшу возобновился Поставки российского газа в ФРГ через территорию Белоруссии и Польши возобновились 1 июня. 161

Единоборства Доминик Рейес отреагировал на отказ Джона Джонса от титула UFC Первый номер рейтинга полутяжеловесов UFC, Доминик Рейес, прокомментировал неожиданное заявление действующего чемпиона дивизиона Джона Джонса, который после серьезного конфликта с руководством организации сообщил о том, что оставляет вакантным принадлежащий ему титул UFC.

Авто В России введут новые штрафы для автовладельцев Штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей предлагают ввести для водителей, бросивших свои автомобили во дворах. 302