Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой
Смотрите также
Путин выступил на Генассамблее ООН
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
Начала работать 75-я сессия Генеральной ассамблеи ООН
Брянский вице-губернатор уволился после ДТП с участием сына
Солистка Little Big пожаловалась на травлю в соцсетях
Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
В МИД РФ ответили на ультиматум США по договору по СНВ
Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду
Помпео заявил о готовности США ввести санкции из-за Навального
Трамп отказался отвечать на вопрос о деле Навального
Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства
В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы в ворота «Урала»
Путин выступил на Генассамблее ООН
В ПФР опровергли сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий
В Кремле не станут комментировать заявления государственного секретаря Майка Помпео относительно ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.В источнике
Что касается в целом такой санкционной зависимости США, а это уже трудно назвать по-другому, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет.
Подробнее о событии