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РБК
РБК

Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой

В Кремле не станут комментировать заявления государственного секретаря Майка Помпео относительно ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Что касается в целом такой санкционной зависимости США, а это уже трудно назвать по-другому, то она всем хорошо известна, всем странам мира, и вряд ли кто-то такую деятельность одобряет.
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Захарова «с удовольствием» ответит на заявления Помпео по «делу Навального»

Известия06:07
RT на русском

В Кремле заявили о санкционной зависимости США

RT на русском05:38
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Песков заявил о «санкционной зависимости» США

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РЕН ТВ05:34
ТАСС

Песков заявил, что США страдают «санкционной зависимостью»

ТАСС06:08
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Песков «оставил удовольствие» отвечать Помпео из-за санкций Захаровой

РБК05:49
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В Кремле оценили заявление Помпео о введении США санкций против РФ из-за Навального

Газета.Ru05:43

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