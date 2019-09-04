В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной". Ранее "Интерфакс" со ссылкой на два дипломатических источника сообщал, что обмен может произойти 7 сентября.

В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной

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