Политика
Газета.RuВ Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, так как тема является "чувствительной". Ранее "Интерфакс" со ссылкой на два дипломатических источника сообщал, что обмен может произойти 7 сентября.
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с чего всё началось
В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.Интерфакс01:34
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СМИ называют примерную дату начала обмена обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
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