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REGNUM
REGNUM

Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом Песков заявил 15 сентября журналистам.В источнике
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РИА Новости

Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

РИА Новости07:24
Московский Комсомолец

Кремль прокомментировал вариант отстранения Лукашенко от власти

Московский Комсомолец05:47
Фонтанка.Ру

Песков отказался «вторгаться в эвентуальные рассуждения» по поводу судьбы Лукашенко. Встреч с Навальным в Кремле не планируют

Фонтанка.Ру05:59
ТАСС

Песков не стал строить предположения о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко

ТАСС05:57
РБК

Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко

РБК06:00
Lenta.ru

Пескова спросили о планах Кремля на случай потери власти Лукашенко

Lenta.ru05:44
Газета.Ru

Песков не стал отвечать, что будет, если Лукашенко не удержит власть

Газета.Ru05:33

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей
Дождь05:20
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020

Копилка звёздных гостей на фестивале Comic-Con Russia 2020 продолжает пополняться новыми именами: помимо Дэйва Франко в мероприятии также примут участие Милла Йовович ("Пятый элемент", "Обитель зла", "Идеальный побег") и её супруг, режиссёр Пол У.С. Андерсон.
Российская газета08:02

Россия начала отводить резерв силовиков от границы с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — сказал Дмитрий Песков.
Пятый канал04:22
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Необычно высокой температуре спутников Юпитера нашли новое объяснение

Ранее считалось, что большую часть этого дополнительного тепла обеспечивает сам Юпитер, но теперь появилась новая гипотеза о том, что они нагревают друг друга сами, говорится в научной статье, опубликованной в Geophysical Research Letters.
ГЛАС.RU12 сентября в 09:31