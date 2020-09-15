Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко
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Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом Песков заявил 15 сентября журналистам.В источнике
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