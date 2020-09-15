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REGNUM
REGNUM

Песков отказался говорить о действиях Кремля при отставке Лукашенко

Москва, 15 сентября 2020, 13:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался строить предположения о том, как будет действовать руководство страны в случае, если президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко уйдет в отставку. Об этом Песков заявил 15 сентября журналистам.В источнике
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Московский Комсомолец

Кремль прокомментировал вариант отстранения Лукашенко от власти

Московский Комсомолец05:47
Фонтанка.Ру

Песков отказался «вторгаться в эвентуальные рассуждения» по поводу судьбы Лукашенко. Встреч с Навальным в Кремле не планируют

Фонтанка.Ру05:59
ТАСС

Песков не стал строить предположения о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко

ТАСС05:57
РЕН ТВ

Песков не стал говорить о реакции РФ на возможную отставку Лукашенко

РЕН ТВ05:56
РБК

Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко

РБК06:00
Lenta.ru

Пескова спросили о планах Кремля на случай потери власти Лукашенко

Lenta.ru05:44
Газета.Ru

Песков не стал отвечать, что будет, если Лукашенко не удержит власть

Газета.Ru05:33

«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Компания Samsung собрала 50 тысяч предзаказов на Galaxy Z Fold 2

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Goroday.ru04:08
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В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

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Ведомости06:35
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