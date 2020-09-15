Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Песков отказался комментировать действия Кремля при отставке Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать действия Кремля в случае возможного ухода белорусского лидера Александра Лукашенко с поста главы государства.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко

РИА Новости07:24
РБК

Песков отказался «вторгаться в рассуждения» об уходе Лукашенко

РБК06:00
Lenta.ru

Пескова спросили о планах Кремля на случай потери власти Лукашенко

Lenta.ru05:44
ТАСС

Песков не стал строить предположения о действиях Кремля на случай отставки Лукашенко

ТАСС05:57
Московский Комсомолец

Кремль прокомментировал вариант отстранения Лукашенко от власти

Московский Комсомолец05:47
Фонтанка.Ру

Песков отказался «вторгаться в эвентуальные рассуждения» по поводу судьбы Лукашенко. Встреч с Навальным в Кремле не планируют

Фонтанка.Ру05:59
Газета.Ru

Песков не стал отвечать, что будет, если Лукашенко не удержит власть

Газета.Ru05:33

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru08:00

СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
17

Центральный рынок горит в Шахтах Ростовской области

На центральном рынке города Шахты Ростовской области возник пожар, его площадь составляет 600 кв. м. "В 16:08 мск в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103 — пожар на центральном рынке", — приводит ТАСС сообщение Главного управления МЧС России по региону.
RT на русском09:51
2

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
1,6K

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
1,1K

В Самарской области возбудитель коронавируса ищут на дверных ручках

Заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Шерстнева сообщила, что с 3 сентября в регионе организованы исследования по выявлению возбудителя COVID в объектах окружающей среды.
КТВ-Луч08:54
27