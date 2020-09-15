Песков отказался комментировать действия Кремля при отставке Лукашенко
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался обсуждать действия Кремля в случае возможного ухода белорусского лидера Александра Лукашенко с поста главы государства.В источнике
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