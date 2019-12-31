Политика
РБКПесков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»
«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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Общество
Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк
Политика
Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Гаджеты
В Россию пришел смартфон с NFC и огромным экраном за 7990 рублей
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде
Культура
Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст
Общество
Названы самые популярные блюда на Новый год в России
Общество
Медведев поздравил россиян с Новым годом
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
Экономика
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
Политика
Меркель поблагодарила Россию и Украину за продление транзита газа
Накануне стало известно, что ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины подписали договор о продлении транзита газа после 31 декабря 2019 года.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Политика
Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией
Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
Общество
ФАС возбудила дело против Booking.com из-за пункта о паритете цен
В начале февраля 2019 года предприниматели из "Опоры России" пожаловались в ФАС на нарушение конкуренции со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com, обвинив агрегатор в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и др.) невыгодных условий договора с обязательным паритетом цен.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Политика
Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству
На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Политика
Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики
США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
Армия и оружие
Сирия. Итоги 2019 года: Башар Асад усилил свои позиции благодаря ВС РФ
За террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было 2,8%. Протурецкие группировки контролировали 2,6%. В общей площади сирийской территории портал Syrian Civil War Map не учитывал оккупированные Израилем сирийские Голаны.
Происшествия
Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии
Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан
Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда
Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
Происшествия
Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»
Здоровье
Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность
На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники
Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.
Происшествия
Журналисты «Базы» выпустили фильм о магнитогорской трагедии
Экономика
В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января
Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
Происшествия
Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака
Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.