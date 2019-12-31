Политика

РБКРБКПесков отказался назвать новую дату запуска «Северного потока-2»

«Не думаю, что кто-то возьмется называть дату, возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с международным правом и нормами международной торговли», — отметил он.
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Песков заверил в реализации «Северного потока – 2» вопреки санкциям

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В Кремле заявили о том, что «Северный поток-2» будет введен в действие

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Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

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Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
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В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

Слово и Дело вчера в 22:02
Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

RT на русском 07:01
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Медведев поздравил россиян с Новым годом

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом.
ТК Звезда 07:10
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Инфляция в России в 2019 году составила 3%

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в России по итогам 2019 года составит 3-3,1%, в январе 2020 года она замедлится до 2,5-2,7% в годовом выражении на фоне выхода из базы расчета эффекта повышения НДС.
ТАСС 06:23
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Меркель поблагодарила Россию и Украину за продление транзита газа

Накануне стало известно, что ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) и министерство юстиции Украины подписали договор о продлении транзита газа после 31 декабря 2019 года.
Телеканал 360° 07:30
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

Журналисты агентства Sputnik Эстония c 1 января 2020 года вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, сообщило МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:41
Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com из-за пункта о паритете цен

В начале февраля 2019 года предприниматели из "Опоры России" пожаловались в ФАС на нарушение конкуренции со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com, обвинив агрегатор в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и др.) невыгодных условий договора с обязательным паритетом цен.
Интерфакс вчера в 06:35
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Политика

Путин в новогоднем обращении призвал россиян к единству

На Камчатке уже наступил Новый год, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
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Захарова назвала США «положившими ноги на стол» мировой политики

США на мировой арене ведут себя по нормам времен Дикого Запада, «кладя ноги на мировой стол».
РБК 04:56
Армия и оружие

Сирия. Итоги 2019 года: Башар Асад усилил свои позиции благодаря ВС РФ

За террористами из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было 2,8%. Протурецкие группировки контролировали 2,6%. В общей площади сирийской территории портал Syrian Civil War Map не учитывал оккупированные Израилем сирийские Голаны.
REGNUM 03:39
Футбол

«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН 05:12
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Роспотребнадзор предупредил собирающихся в Китай о пневмонии

Роспотребнадзор просит россиян принять к сведению информацию о случаях заболевания пневмонией неизвестного происхождения в Китае при планировании поездок в эту страну.
ТАСС 06:01
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на смартфонах со старыми версиями операционных систем iOS и Android до 1 февраля 2020 года, сообщается на странице поддержки сайта приложения.
Газета.Ru 01:47
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
BFM.ru вчера в 23:15
Футбол

ФИФА может изменить правила определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает вариант изменения правила определения офсайда, сообщает The Times.
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Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

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Здоровье

Правительство утвердило выплаты врачам за онконастороженность

На доплату смогут претендовать терапевты, врачи общей практики, цеховые врачи, педиатры, фельдшеры и другие медработники, ответственные за диагностику и диспансеризацию.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян вместе улетели в Куршевель на праздники

Телеведущая, певица и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова и блогер Давид Манукяен вместе улетели в Куршевель на праздники, сообщает телеграм-канал Super.
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В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Суд в Словакии вынес приговор по делу об убийстве журналиста Куцака

Суд в Словакии приговорил к 15 годам лишения свободы Золтана Андруско, который нанял киллеров для убийства 27-летнего словацкого журналиста Яна Куцака и его невесты Мартины Кушнировой.
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