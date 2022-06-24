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Песков отказался оценить данные о национализации «Северного потока-2»

Заниматься «гипотетическими рассуждениями» о национализации «Северного потока -2» нет смысла, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РБК
Как сообщал Spiegel, возглавляемое бывшим сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ анализирует возможность использования части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для приема СПГ.
Интерфакс
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.
Интерфакс
Также в пятницу вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
Взгляд.ру

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