Как сообщал Spiegel, возглавляемое бывшим сопредседателем партии "зеленых" Робертом Хабеком министерство экономики ФРГ анализирует возможность использования части активов газопроводной системы "Северный поток 2" для приема СПГ.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.
Девятого июня в Донецке приговорили к расстрелу троих иностранцев, воевавших на стороне ВСУ в Мариуполе: двух подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима.