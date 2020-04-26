Коронавирус
ИнтерфаксПесков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть
У России есть резервы, чтобы выжить в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о трате денег, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Здоровье
Еще у 20 человек в Архангельской области нашли коронавирус
Референс-центром в Архангельской области подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 03:37
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров.
Российская газета 05:23
Политика
Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе
Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Общество
Попова сообщила о снижении темпов прироста коронавируса в России
Темпы прироста больных коронавирусом в России сократились на 10% в сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 07:15
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» сменил маршрут
Трубоукладчик "Академик Черский" указал курс на Находку, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 09:27
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Общество
Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
Здоровье
В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом
Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого.
Orengrad.ru 08:42
Происшествия
В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника
Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
В Туле из-за коронавируса умер терапевт
Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
Происшествия
Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 02:20
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии выступили против ЛНА на нескольких направлениях
Аккаунт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салим» в Twitter сообщает о беспорядочном обстреле жилых районов Каср бен Гашира боевиками ПНС Ливии.
ФАН 05:10
Единоборства
Андрей Орловский: «В идеале набить рожу Федору и Овериму одновременно»
Белорусский боец UFC Андрей Орловский хотел бы взять реванш у Федора Емельяненко.
Спорт-Экспресс 03:25
Происшествия
В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
Общество
Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
Здоровье
Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя
В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском вчера в 11:09
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57