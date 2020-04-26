Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксПесков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

У России есть резервы, чтобы выжить в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о трате денег, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

Интерфакс06:58

Песков: Россия сможет существовать в условиях низких цен на нефть

RT на русском07:25

Песков заявил, что у России есть «подушка безопасности» на период низких цен на нефть

ТАСС07:01

Песков оценил возможности России при низких ценах на нефть

РБК07:53

Песков: Россия сможет существовать в условиях нынешних цен на нефть

РИА Новости06:55

Кремль заявил о способности России жить при экстремально низких ценах на нефть

Lenta.ru06:54

Кремль уточнил, сможет ли Россия жить при дешевой нефти

Вести.Ru06:48
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Здоровье

Еще у 20 человек в Архангельской области нашли коронавирус

Референс-центром в Архангельской области подтверждено 20 случаев заболевания COVID-19.
Московский Комсомолец 03:37
5
Общество

В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова

В Чеченской республике сотрудники МЧС побрились налысо, поддержав своеобразный флешмоб, инициатором которого стал глава региона Рамзан Кадыров.
Российская газета 05:23
222
Политика

Путин может выступить с заявлением по коронавирусу на следующей неделе

Президент РФ Владимир Путин может выступить с новыми заявлениями о перспективах ситуации, связанной с коронавирусом, в ближайшие дни.
Российская газета 07:16
2,3K
Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
139
Общество

Попова сообщила о снижении темпов прироста коронавируса в России

Темпы прироста больных коронавирусом в России сократились на 10% в сутки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
News.ru 07:15
7
Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
49
Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
24
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,7K
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,4K
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
149
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Армия и оружие

Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

В ведомстве пояснили, что при сближении летчики идентифицировали истребитель бельгийских BBC и его бортовой номер Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский самолет F-16 над Балтийским морем, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Деловое.ТВ вчера в 05:29
301
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
71
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» сменил маршрут

Трубоукладчик "Академик Черский" указал курс на Находку, свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder.
РИА Новости 09:27
1,7K
Общество

Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе

Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru вчера в 22:14
51
Шоу-бизнес

Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Общество

Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки.
Московский Комсомолец 08:18
4
Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Подмосковье

Газета.Ru 08:44
539
Здоровье

В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом

Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого.
Orengrad.ru 08:42
61
Происшествия

В супермаркете Благовещенска посетитель выстрелил в охранника

Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
ГТРК Амур 04:09
8
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
453
Происшествия

В Туле из-за коронавируса умер терапевт

Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" Андрей Кузин с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Туле от двусторонней пневмонии.
ТАСС вчера в 17:10
50
Происшествия

Вертолет Ми-26 жестко сел на месторождении нефти на Ямале

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Lenta.ru вчера в 02:20
123
Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии выступили против ЛНА на нескольких направлениях

Аккаунт подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) «Защитники Абу Салим» в Twitter сообщает о беспорядочном обстреле жилых районов Каср бен Гашира боевиками ПНС Ливии.
ФАН 05:10
Единоборства

Андрей Орловский: «В идеале набить рожу Федору и Овериму одновременно»

Белорусский боец UFC Андрей Орловский хотел бы взять реванш у Федора Емельяненко.
Спорт-Экспресс 03:25
Происшествия

В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Тольятти, который, несмотря на инфекционное заболевание, неоднократно сбегал из больницы.
RT на русском 09:26
3
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
855
Здоровье

Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
Live24 04:41
76
Политика

Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе

RT на русском вчера в 11:09
699
Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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