У России есть резервы, чтобы выжить в условиях экстремально низких цен на нефть, но нельзя поддаваться популистским призывам о трате денег, заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Россия может жить при очень низких ценах на нефть

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