Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают выводы из первых результатов по явке голосование по поправка в Конституции, но очевиден большой интересе среди россиян.

Песков оценил интерес россиян к голосованию по поправкам

Общество Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии» 1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». 698

Общество В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей. 269

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря. 4

Здоровье Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака. 49

Политика В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 71

Наука Российские учёные улучшили суперконденсаторы с помощью кислородной плазмы В новой серии экспериментов с легированием углеродной решётки сторонними элементами учёные использовали кислородную плазму как чистую, так и с содержанием азота.

Политика Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ и принес на избирательный участок экземпляр основного закона со своими пометками. 7

Политика Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов. 535

Политика Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после парада. 1,3K

Авто Представлен обновленный Volkswagen Arteon Компания Volkswagen представила обновленный фастбек Arteon. Об этом сообщается на сайте производителя.

Происшествия На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями. 4

Космос Раскрыты новые возможности перспективного космического корабля «Орел» Новый российский космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане, сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц. 107

Экономика Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев. 2

Финансы ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию «ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС). 5

Политика Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом. 1,6K

Здоровье Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.