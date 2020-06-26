Политика
Экономика сегодняПесков оценил интерес россиян к голосованию по поправкам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают выводы из первых результатов по явке голосование по поправка в Конституции, но очевиден большой интересе среди россиян.
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Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»
1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
Общество
В России могут отложить новые правила медосвидетельствования водителей
Москва, 26 июня 2020, 12:33 — REGNUM Министерство здравоохранения России планирует отложить до 1 января 2021 года вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для водителей.
REGNUM 05:33
Общество
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
UfacityNews.ru 03:32
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью
Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Политика
В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
Здоровье
Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла
Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
Общество
Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России
Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
Политика
В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Футбол
«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами
Пресс-служба "Монако" объявила о расставании с шестью футболистами.
Soccer.ru вчера в 08:30
Наука
Российские учёные улучшили суперконденсаторы с помощью кислородной плазмы
В новой серии экспериментов с легированием углеродной решётки сторонними элементами учёные использовали кислородную плазму как чистую, так и с содержанием азота.
3DNews 05:18
Политика
Жириновский проголосовал по поправкам в Конституцию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ и принес на избирательный участок экземпляр основного закона со своими пометками.
РИА Новости 04:12
Политика
Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга сообщил о представлении, сделанном России в связи с проведением ею геолого-разведочных работ у берегов Курильских островов.
Газета.Ru 04:43
Здоровье
В Петербурге уточнили порядок оказания плановой медицинской помощи
Со вчерашнего дня, 25 июня, в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах.
Piter.tv 04:41
Политика
Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу после парада.
Московский Комсомолец 24 июня в 11:35
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Arteon
Компания Volkswagen представила обновленный фастбек Arteon. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста вчера в 07:31
Общество
Власти Москвы назвали долю жителей с антителами к коронавирусу
В Москве у каждого пятого жителя, протестированного на антитела, обнаружили иммунитет к коронавирусу.
РБК 03:11
Футбол
«А вы видели заявление?»: сразу два экс-игрока ЦСКА усомнились в отставке Гончаренко
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в скором времени может покинуть свой пост.
Комсомольская правда вчера в 08:45
Происшествия
На бывшего вице-премьера Чувашии завели новые уголовные дела
Чебоксары, 26 июня 2020, 10:49 — REGNUM Следственными органами СКР по Чувашии возбуждено ещё два уголовных дела в отношении бывшего заместителя председателя Кабинета министров республики — министра экономического развития Владимира Аврелькина, который ранее получил реальный срок за злоупотребление полномочиями.
REGNUM 03:49
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
Космос
Раскрыты новые возможности перспективного космического корабля «Орел»
Новый российский космический корабль «Орел» в случае нештатной ситуации при запуске сможет приводниться в океане, сообщил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.
Взгляд.ру 22 июня в 17:57
Экономика
Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
Финансы
ВТБ снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию
«ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными, в том числе по программе "Рефинансирование" на 1,4 п. п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых»,— сказано в сообщении (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:55
Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru вчера в 01:51
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Здоровье
Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе
По последним данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 9,3 миллиона заразившихся коронавирусом, 479 тысяч из них умерли.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Политика
Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам
Ранее РБК писал, что президент может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам к Конституции, датой выступления называлось 29 июня.
RT на русском 05:47