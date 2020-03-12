Политика

Взгляд.руВзгляд.руПесков отметил заинтересованность Британии в саммите «пятерки» СБ ООН

Власти Великобритании подают сигналы, которые свидетельствуют о заинтересованности в проведении саммита лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Посольство в РФ: Лондон и Москва обсуждают подготовку встречи глав стран «пятерки» СБ ООН

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Lenta.ruвчера в 15:17

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Коммерсантъвчера в 13:32
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Штормовой ветер в Москве повалил 125 деревьев

Ранее была информация, что на 1-й Мясниковской улице из-за сильного порыва ветра на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево.
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Apple и Эрмитаж сняли одним кадром пятичасовой фильм о музее

Снимали фильм на одном заряде iPhone 11 Pro Max. Фильм и трейлер можно уже посмотреть на официальном российском канале Apple на YouTube.
Что происходит 11 марта в 01:43
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
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Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
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Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли

Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
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На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета

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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
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