Коронавирус

РБКРБКПесков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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Татьяна Навка
Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы.
— Татьяна НавкаМосква 24 20:20

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