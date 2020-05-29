Коронавирус
РБКПесков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы.
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Армия и оружие
Вертолеты ВКС РФ сопроводили колонну гражданских машин в Сирии
Два российских военных вертолета сопроводили колонну гражданских машин, которая осуществляла движение по трассе М-4 в сирийском Заевфратье.
Газета.Ru 23:14
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Происшествия
После беспорядков в США введен комендантский час
Свободная Пресса 21:44
Авто
Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely
Напомним, флагманский вседорожник Geely позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 00:33
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Здоровье
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 22:45
Политика
СМИ узнали о «горячем споре» Трампа и Меркель о «Северном потоке - 2»
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе устроили горячий спор насчет газопровода "Северный поток - 2", НАТО и Китая.
Газета.Ru 20:55
Здоровье
Мясников рассказал о причинах ослабления коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил в своём Telegram-канале о том, что коронавирус теряет способность заражать и убивать с ростом числа зараженных людей.
Моя Москва.онлайн 01:21
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Общество
В Якутии за сутки выявлено 114 заболевших коронавирусом
Прошедшие сутки оказались самыми напряжёнными: общее количество заболевших достигло 1814, новых случаев по республике — 114, из них 84 — по Якутску, 18 — по Ленскому району, единичные случаи выявлены в нескольких районах.
Якутия Daily 23:17
Шоу-бизнес
Названы обратившиеся за МРОТ российские артисты
18 мая эксперты назвали наиболее пострадавшие от пандемии отрасли малого и среднего бизнеса.
Известия 23:35
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Общество
Голикова сообщила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, в России делят на несколько групп, рассказала на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 13:15
Армия и оружие
США вновь нацелились на сирийскую нефть
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск с нефтяных месторождений в Сирии, американская сторона вновь нацелилась на нефть.
Lenta.ru вчера в 09:01
Космос
В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков
Земля может столкнуться со значительным увеличением количества осадков.
Актуальные Новости 13:01
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Здоровье
Вахтовикам в Ульяновской области уделят особое внимание
Власти намерены уделить особое внимание населенным пунктам с большим количеством граждан, работающих в других регионах.
Бизнес-новости в Кирове 15:24
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
Политическая Экспертиза вчера в 09:29
Космос
Роскосмос выдвинул новую версию о происхождении Луны
МедиаПоток вчера в 12:11
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Космос
Выявлена причина частых проблем с запуском американских ракет
По словам эксперта, причина кроется в разных подходах РФ и США в плане проектировки ракет и расположения космодромов.
МедиаПоток вчера в 11:44