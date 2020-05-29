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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

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