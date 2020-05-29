Коронавирус
РБКПесков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
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Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы.
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«Как будто помолодел»: переболевший коронавирусом супруг Навки заметно преобразился
Телепрограммавчера в 13:39
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Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Общество
Уральские синоптики дали предварительный прогноз на июнь
Уральские синоптики рассказали, какая погода ожидается в региона в июне.
Уральский меридиан 00:53
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днём
«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro вчера в 17:31
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета 28 мая в 08:32
Происшествия
В Красноярске напали на инкассаторов
Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
REGNUM 00:35
Футбол
ВЭБ раскрыл сумму сделки с ЦСКА
ВЭБ раскрыл сумму сделки с футбольным клубом ЦСКА, сообщает РБК.
Евро-футбол.ру вчера в 13:47
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском вчера в 10:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
Эксперт назвал условие актуальности тестов на антитела для регионов
Специалист не увидел необходимости в проведении тестов на антитела людям в тех регионах, где пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден.
Известия 00:07
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Космос
Лазерный передатчик данных EDRS-C готов к работе на орбите
AstroNews.ru вчера в 11:51
Общество
Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
Российская газета вчера в 08:37
Авто
В Британии остановили производство машин
Производство авто в Великобритании практически прекратилось в апреле, в связи с ограничениями вызванных пандемией коронавируса.
32CARS.ru вчера в 13:19
Армия и оружие
Бой-машина: на 201-й базе создали новый образец бронетехники
В Таджикистане военнослужащие российской 201-й базы создали на основе "Урала-43206" новый бронеавтомобиль.
Российская газета вчера в 05:51
Общество
Стас Костюшкин записал обращение после рассказа об изнасиловании
Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
Известия вчера в 21:00
Общество
Академик РАН рассказал о вреде длительного ношения масок и перчаток
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев сообщил «Интерфаксу», что ношение перчаток и масок провоцирует грибковые заболевания и аллергические заболевания, а также повышает риск развития эмфиземы легких и бронхиальной астмы.
Дождь 28 мая в 06:11
Происшествия
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Акции протеста из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в пятницу переросли в беспорядки в ряде крупных городов США, передает Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости вчера в 22:09
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 28 мая в 08:20
Шоу-бизнес
Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»
Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 28 мая в 02:45
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru вчера в 04:00
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости 28 мая в 14:00
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело вчера в 11:31
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $38
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла почти на 6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $38,17 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 21:28 мск.
ТАСС вчера в 14:45
Политика
Меркель отказалась ехать на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель не согласилась участвовать в очном саммите лидеров «Большой семёрки» (G7), который пройдёт в Вашингтоне в июне.
News.ru вчера в 20:43
Здоровье
Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками
Травматологам Сергею Рубелю, Александру Шмату, Валерии Шумилиной, заведующему отделением доктору медицинских наук, профессору, главному детскому ортопеду и травматологу Арсену Осипову из отделения ортопедии и травматологии Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства пришло уведомление о сокращении численности штата.
АМИТЕЛ 00:16