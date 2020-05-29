Мой муж ждет не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы.

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

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